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Депортований в Росію підліток намагався повернутися в Україну, проте його затримали на кордоні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Депортований в Росію підліток намагався повернутися в Україну, проте його затримали на кордоні
Дитяча омбудсменка в РФ Марія Львова-Бєлова неодноразова зізнавалася, що допомагала вивозити українських дітей до Росії
фото з відкритих джерел

Силовики зупинили маріупольця Богдана Єрмохіна на кордоні з Білоруссю

Насильно вивезений з окупованого Маріуполя український підліток намагався повернутися з Росії в Україну. Однак силовики РФ не дали йому цього зробити – хлопця затримали на кордоні з Білоруссю. Про це розповіла на пресконференції уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова, повідомляє російська служба BBC.

Російські пропагандисти поставили Львовій-Бєловій запитання про хлопця, якого звати Богдан Єрмохін. За їхньою версією, підлітка нібито «за допомогою маніпуляцій та погроз намагалися виманити назад на територію України». Пропагандисти також заявили, що знімають про нього репортаж.

Російська омбудсменка відповіла, що «шляхом обману» хлопця вивезли, проте його «зловили на кордоні з Білоруссю, в останній момент встигли із силовими структурами на кордоні зупинити».

За її словами, Єрмохіну нібито надавали допомогу кілька людей, яких вона назвала «агентами». Зокрема, ці люди організували для хлопця машину з водієм та «скидали гроші». 

З незалежних джерел ВВС відомо, що на момент початку повномасштабного вторгнення Богдан Єрмохін був сиротою і його законним представником був директор маріупольського коледжу, де навчався юнак.

Після початку повномасштабного вторгнення він опинився в числі 31 дитини, «знайдених у підвалах Маріуполя» (за словами Львової-Бєлової), і був спочатку перевезений до Донецька, а пізніше в Підмосков'я, де юнака передали під опіку прийомної родини.

У тій же групі неповнолітніх був і Пилип Головня, якого всиновила сама Львова-Бєлова. Пізніше Єрмохін, за словами російської чиновниці, їздив на одну з організованих нею змін «із інтеграції та психологічної реабілітації» як старший куратор і «працював з хлопцями з нових регіонів».
 
Де зараз Єрмохін і що з ним відбувається, невідомо. У свої акаунти в соцмережах Єрмохін востаннє заходив уранці 23 березня.

Нагадаємо, що російська омбудсменка зізналася у депортації українських дітей. Свої злочинні дії Львова-Бєлова називає «гуманітарною місією».

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

До слова, сьогодні трансляцію виступу спільниці Путіна Львової-Бєлової у Радбезі ООН було заблоковано.

Теги: росіяни депортація діти

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