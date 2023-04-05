«Нехай виступає в Гаазі». Трансляцію виступу спільниці Путіна у Радбезі ООН заблоковано

Російське головування в Раді Безпеки зіткнулося з першим опором

У середу, 5 квітня, уповноважена з прав дитини за президента Росії Марія Львова-Бєлова, оголошена у розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі разом із російським диктатором Володимиром Путіним, має виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де цього місяця головує РФ. Саме російська делегація організувала неформальне засідання на тему «евакуації дітей із зони конфлікту» та запросила Львову-Бєлову.

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Проте Велика Британія наполягла на тому, щоб жодної відеотрансляції цього засідання не було, повідомила британська делегація у своєму твітер-акаунті. Британський посол також відмовилася бути присутнім на цьому засіданні особисто. «Якщо пані Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може зробити це у Гаазі», – заявила британська місія.

Як зазначає New York Times, блокування трансляції означає, що жодного відеозапису не буде збережено на сайті ООН та постфактум. Для трансляції потрібна згода всіх 15 членів Радбезу, постійних або тимчасових, і заперечення бувають рідко. Втім, за даними газети, минулого місяця Китай схожим чином заблокував трансляцію засідання, присвяченого порушенням прав людини у Північній Кореї.

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Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський написав у твіттері, що Росія організує альтернативну трансляцію виступу Львової-Бєлової. Також він пригрозив, що Росія розглядатиме цей випадок як прецедент, щоб блокувати трансляції обговорень, ініційованих західними країнами. Західні країни останні місяці неодноразово організовували засідання, присвячені, наприклад, звірствам російських військ в Україні.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Як відомо, 1 квітня розпочалося місячне головування Росії в Радбезі ООН.