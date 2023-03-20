Російська омбудсменка зізналася у депортації українських дітей

Свої злочинні дії Львова-Бєлова називає «гуманітарною місією»

Уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова зізналась у злочинах щодо українських дітей. Вона розповіла у прямому ефірі на каналі у «Соловьев Live», що депортували на свою територію дітей з українських сиротинців.

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Також уповноважена РФ зазначила, що прилаштували в «любящіє сєм’ї» 380 українських дітей у 19 регіонах Росії. Також Львова-Бєлова зазначила, що загарбники вивезли 31 дитину з Маріуполя. Цих дітей віком від 5 до 17 років спочатку перемістили в Донецьк, а потім у Підмосков'я.

Свої злочинні дії російська омбудсменка називає «гуманітарною місією». У той час як ст. 24 і ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення чітко класифікують це як воєнний злочин, а ст. 7 Римського статуту називає це злочином проти людяності.

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Нагадаємо, в Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

До слова, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.