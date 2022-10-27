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Російська омбудсменка усиновила вкрадену з України дитину

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російська омбудсменка усиновила вкрадену з України дитину
Обмудсменка Львова-Бєлова хвалиться «сином із Маріуполя»
фото з відкритих джерел

350 сиріт із Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії 

Дитячий омбудсмен країни-терористки РФ Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя. Про це вона розповіла на пресконференції 26 жовтня.

«Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини», – сказала Львова-Бєлова.

Львова-Бєлова поділилася статистикою, згідно з якою всього загарбники вивезли із зони проведення так званої «спеціальної військової операції» до двох тисяч дітей-сиріт. 350 сиріт із Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії. А ще більше тисячі очікують на незаконне усиновлення. 

Омбудсмен попередила, що скоро інформація про них буде розміщена в державному банку даних країни-терористки і стане доступною для всіх кандидатів в усиновлювачі та опікуни вкрадених дітей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що рашисти примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області, до Криму. Зокрема вже вивезено 12 вихованців комунального закладу.  

Також гауляйтери тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей збираються вивезти українських дітей до захопленого Криму та Росії.

До слова, днями російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. 

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Теги: війна діти росія

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