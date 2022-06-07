Китай почав будівництво нової секретної військової бази

У Пекіні розглядають регіон, як законну та історичну сферу впливу

Китай розпочав будівництво закордонної засекреченої військово-морської бази в Сіамській затоці на півдні Камбоджі. Ця військова частина стане для Китаю другою закордонною базою після Джибуті, що в Східній Африці. Про це повідомляє Washington Post.

Найближчими днями має відбутися офіційна закладка першого каменя, але підготовчі роботи вже ведуться. Будівництво бази в Індо-Тихоокеанському регіоні є стратегічно важливою метою Китаю. У Пекіні розглядають цей регіон, як законну та історичну сферу впливу.

До слова, уряд Греції вирішив продовжити ще на п'ять років угоду зі США про збереження на території країни американських військових баз. Чиновники в Афінах вважають, що зміцнення зв'язків усередині НАТО сприятиме стабільності у регіоні.

Нагадаємо, Китай на фоні війни рекордно збільшив експорт глинозему до Росії.