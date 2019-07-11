Держдеп: США орієнтовані лише на повне ядерне роззброєння КНДР



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Північна Корея

США та Південна Корея підтвердили свою прихильність остаточній, повною мірою підзвітній денуклеаризації КНДР

Сполучені Штати разом із союзниками орієнтовані лише на повне ядерне роззброєння КНДР у врегулюванні ситуації щодо загрози, яка залишається актуальною в регіоні Корейського півострова.

Така позиція була підтверджена під час спілкування глав зовнішньополітичних відомств США і Південної Кореї,повідомила в четвер речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус.

«Сторони підтвердили свою прихильність остаточній, повною мірою підзвітній денуклеаризації КНДР, важливості тристоронньої співпраці США-Японія-Південна Корея, а також погодилися продовжувати тісну взаємодію в розв'язанні спільних проблем в Індо-Тихоокеанському регіоні», - зазначається у повідомленні.

Крім того, США і Південна Корея обговорили зміцнення Альянсу двох країн, що, як зауважили в Держдепі, «залишається стрижнем миру й безпеки» в регіоні.

Нагадаємо, 30 червня відбулась третя зустріч Трампа і Кім Чен Ина в демілітаризованій зоні.

Зустріч двох лідерів тривала близько години, що значно більше, ніж передбачалося.

Дональд Трамп заявив, що вони з лідером КНДР Кім Чен Ином за підсумками двосторонньої зустрічі домовилися підготувати команди переговірників. Таким чином вони змогли домовитися про відновлення зайшли в глухий кут ядерних переговорів.

Про плани зустрітися з главою КНДР Трамп написав в Twitter напередодні візиту в Південну Корею.

Нещодавно президент США повідомив, що отримав від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «дружнього» листа з вітаннями до дня народження.

Раніше у США заявили, що Штати готові відновити переговори про денуклеаризацію з Пхеньяном.

Джерело: Укрінформ