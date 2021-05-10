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    Десантники США травмувалися на навчаннях в Естонії

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    Десантники США травмувалися на навчаннях в Естонії - Десантники США травмувалися на навчаннях в Естонії

    Десантники США травмувалися на навчаннях в Естонії

    ФОТО: Master Sgt. Alexander Burnett / 82nd Airborne Division

    Троє десантників відновлюються після травм ніг

    В Естонії на навчаннях Swift Response травмувалися американські десантники. Про це повідомляє Postimees.

    Пресаташе посольства США Марк Нейлор підтвердив, що кілька десантників постраждали.

    «Це звичайна частина повітряних операцій... Жодна з травм не є небезпечною для життя, і більшість солдатів повернулися до роботи», – сказав Нейлор.

    За його словами, троє десантників відновлюються після травм ніг.

    У ніч на 8 травня на аеродром Нурмсі висадився десант з близько 600 парашутистів 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

    Swift Response - початок найбільших за 25 років навчань США в Європі Defender Europe. У маневрах задіяно 15 тис. одиниць озброєння і військової техніки, вони охоплюють 16 країн і територію від Балтійського до Чорного морів.

    Теги: США озброєння
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