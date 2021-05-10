Десантники США травмувалися на навчаннях в Естонії

Троє десантників відновлюються після травм ніг

В Естонії на навчаннях Swift Response травмувалися американські десантники. Про це повідомляє Postimees.

Пресаташе посольства США Марк Нейлор підтвердив, що кілька десантників постраждали.

«Це звичайна частина повітряних операцій... Жодна з травм не є небезпечною для життя, і більшість солдатів повернулися до роботи», – сказав Нейлор.

За його словами, троє десантників відновлюються після травм ніг.

У ніч на 8 травня на аеродром Нурмсі висадився десант з близько 600 парашутистів 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Swift Response - початок найбільших за 25 років навчань США в Європі Defender Europe. У маневрах задіяно 15 тис. одиниць озброєння і військової техніки, вони охоплюють 16 країн і територію від Балтійського до Чорного морів.