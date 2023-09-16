Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Диктатор Кім Чен Ин у Владивостоці розважився балетом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Диктатор Кім Чен Ин у Владивостоці розважився балетом
Північнокорейський диктатор, як виявилося, дуже любить мистецтво
фото: скріншот із відео

Очільник Північної Кореї подивився «Сплячу красуню»

Диктатор Північної Кореї Кім Чен ин подивився балет Петра Чайковського «Спляча красуня» на Приморській сцені Маріїнського театру у Владивостоці. Про це інформують російські ЗМІ.

Через таку оказію до театру змушені були піти й інші російські посадовці. У залі були присутні міністр природних ресурсів та екології Російської Федерації Олександр Козлов, губернатор Примор'я Олег Кожем'яко, посол Росії у КНДР Олександр Мацегора. На головному вході було посилено заходи безпеки. У театрі цього вечора був аншлаг.

«Він сам захотів, він дуже любить мистецтво», – сказав журналістам Мацегора, відповідаючи на запитання про те, чия була ініціатива запросити Кім Чен Ина на спектакль.

Нагадаємо, у суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 

Також північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Читайте також: Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
Теги: міністр переговори спектакль диктатор балет Сергій Шойгу Північна Корея мистецтво посол путін аеродром

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північнокорейский диктатор хоче отримати російські ядерні технології?
Ядерна зброя для Кім Чен Ина
Вчора, 12:02
На сайті «Миротворець» вказано, що голова Державної ради КНДР «пособник російських воєнних злочинів»
Кім Чен Ин потрапив до бази «Миротворця»
Вчора, 12:15
Кім Чен Ину побачив російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
Сьогодні, 07:20

Соціум

Диктатор Кім Чен Ин у Владивостоці розважився балетом
Диктатор Кім Чен Ин у Владивостоці розважився балетом
У Москві паралізована робота усіх аеропортів
У Москві паралізована робота усіх аеропортів
Росія заявила про атаку безпілотників над двома областями
Росія заявила про атаку безпілотників над двома областями
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
Китай запроваджує санкції проти компаній США: названо причину
Трамп радіє через похвалу Путіна щодо його «плану» закінчення війни в Україні
Трамп радіє через похвалу Путіна щодо його «плану» закінчення війни в Україні
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Чому поліція викликає непридатних до служби?
26K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
20K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
8798
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8531
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч
7671
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)

Новини

Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Сьогодні, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Сьогодні, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Сьогодні, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
Вчора, 20:15
Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Вчора, 12:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту