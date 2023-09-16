Диктатор Кім Чен Ин у Владивостоці розважився балетом

Очільник Північної Кореї подивився «Сплячу красуню»

Диктатор Північної Кореї Кім Чен ин подивився балет Петра Чайковського «Спляча красуня» на Приморській сцені Маріїнського театру у Владивостоці. Про це інформують російські ЗМІ.

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Через таку оказію до театру змушені були піти й інші російські посадовці. У залі були присутні міністр природних ресурсів та екології Російської Федерації Олександр Козлов, губернатор Примор'я Олег Кожем'яко, посол Росії у КНДР Олександр Мацегора. На головному вході було посилено заходи безпеки. У театрі цього вечора був аншлаг.

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«Він сам захотів, він дуже любить мистецтво», – сказав журналістам Мацегора, відповідаючи на запитання про те, чия була ініціатива запросити Кім Чен Ина на спектакль.

Нагадаємо, у суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Також північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».