Ядерна зброя для Кім Чен Ина

Шансів на затягування війни стає все більше

Перед війною Путін мріяв змусити Байдена сісти з ним за один стіл і поділити «сфери впливу». Зараз він зустрічає бронепоїзд міжнародного фріка Кім Чен Ина аби виклянчити у нього трохи радянської зброї.

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Звісно, переламу на фронті та зброя не зробить, але шансів на затягування війни стане більше.

Однак світові треба розуміти, що російсько-північно-корейська співпраця це загроза не лише Україні. Адже в обмін на свою зброю північно-корейський диктатор очікує від Путіна отримати військові ядерні технології. Мати численну ядерну зброю, яка може дотягнутися і до Японії, і до США – є давньою мрією Кім Чен Ина.

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Тому на Заході варто замислитися над посиленням санкцій проти Росії, наприклад, щодо електроніки для ракет, бо судячи з західних ЗМІ ці санкції не дуже працюють.

Багато країн-виробників цієї електроніки – є і на Заході, і в Азії – і є недалекими сусідами Північної Кореї. І російські ракети начинені їхньою ж електронікою можуть полетіти не лише в Україну, а і до них самих. Зустріч двох диктаторів – зайве нагадування Заходу, що посилення санкцій проти Росії не лише допомагатиме Україні, а і зміцнюватиме їхню власну безпеку.