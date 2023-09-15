Ядерна зброя для Кім Чен Ина
Шансів на затягування війни стає все більше
Перед війною Путін мріяв змусити Байдена сісти з ним за один стіл і поділити «сфери впливу». Зараз він зустрічає бронепоїзд міжнародного фріка Кім Чен Ина аби виклянчити у нього трохи радянської зброї.
Звісно, переламу на фронті та зброя не зробить, але шансів на затягування війни стане більше.
Однак світові треба розуміти, що російсько-північно-корейська співпраця це загроза не лише Україні. Адже в обмін на свою зброю північно-корейський диктатор очікує від Путіна отримати військові ядерні технології. Мати численну ядерну зброю, яка може дотягнутися і до Японії, і до США – є давньою мрією Кім Чен Ина.
Тому на Заході варто замислитися над посиленням санкцій проти Росії, наприклад, щодо електроніки для ракет, бо судячи з західних ЗМІ ці санкції не дуже працюють.
Багато країн-виробників цієї електроніки – є і на Заході, і в Азії – і є недалекими сусідами Північної Кореї. І російські ракети начинені їхньою ж електронікою можуть полетіти не лише в Україну, а і до них самих. Зустріч двох диктаторів – зайве нагадування Заходу, що посилення санкцій проти Росії не лише допомагатиме Україні, а і зміцнюватиме їхню власну безпеку.
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