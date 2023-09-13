Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін завершили свою зустріч на космодромі «Східний»

Переговори між двома диктаторами у різних форматах тривали близько чотирьох годин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз».

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Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

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«Ми хочемо і далі розвивати відносини, ми завжди підтримували всі рішення президента Путіна і уряду Росії. Я сподіваюся, ми завжди будемо перебувати разом у боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави», – заявив Кім Чен Ин.

Також Північнокорейський диктатор сказав, що «зміг відчути щирість російських друзів і на власні очі змогли побачити сьогодення і майбутнє російської космічної держави».

При цьому російський тиран Путін зазначив, що Росія була першою, хто визнав суверенітет КНДР, заявивши, що РФ «допомагала боротися за її незалежність».

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Після завершення особистої розмови, Кім Чен Ин заявив, що обговорив з Путіним ситуацію на Корейському півострові та в Європі.

Диктатор КНДР також висловив упевненість у перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла». Крім того, він заявив про готовність «захищати міжнародну справедливість у співпраці з РФ».

«Впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за покарання зборища зла, яке претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії, і (здобуде перемогу в боротьбі – «Главком») за створення стабільної обстановки для розвитку», – сказав він.

На думку північнокорейського диктатора, нинішній візит стане стимулом для формування непорушної стратегічної співпраці РФ і КНДР.

Як зазначив речник Путіна Дмитро Пєсков, підписання документів за підсумками переговорів диктаторів не планується. За словами пропагандистів, у КНДР, Росії та Китаю немає такої процедури, як обов'язковий випуск спільного документа після зустрічі.

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Також Пєсков наголосив, що РФ та КНДР будуватимуть відносини, виходячи з інтересів двох країн. За словами речника російського диктатора, співпраця Росії та Північної Кореї здійснюється «на благо народів двох країн, а не проти будь-кого».

Переговори Путіна та Кім Чен Ина стали одноденними і вже завершилися, загалом у різних форматах вони тривали близько чотирьох годин.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Згодом стало відомо, що російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний».

Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Планувалося, що Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз», а потім диктатори вже проведуть переговори.

До слова, представники Північної Кореї перед зустріччю Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним почали все витирати та чистити. Відповідне відео опублікували російські пропагандисти.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».