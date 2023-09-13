Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін завершили свою зустріч на космодромі «Східний»
фото: скріншот з відео

Переговори між двома диктаторами у різних форматах тривали близько чотирьох годин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін завершили свою зустріч на космодромі «Східний». Путін і Кім оглянули декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз».

Переговори північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та російського тирана Володимира Путіна у розширеному складі тривали понад годину, після них розпочалася розмова тет-а-тет.

Під час зустрічі Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

«Ми хочемо і далі розвивати відносини, ми завжди підтримували всі рішення президента Путіна і уряду Росії. Я сподіваюся, ми завжди будемо перебувати разом у боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави», – заявив Кім Чен Ин.

Також Північнокорейський диктатор сказав, що «зміг відчути щирість російських друзів і на власні очі змогли побачити сьогодення і майбутнє російської космічної держави».

При цьому російський тиран Путін зазначив, що Росія була першою, хто визнав суверенітет КНДР, заявивши, що РФ «допомагала боротися за її незалежність».

Після завершення особистої розмови, Кім Чен Ин заявив, що обговорив з Путіним ситуацію на Корейському півострові та в Європі.

Диктатор КНДР також висловив упевненість у перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла». Крім того, він заявив про готовність «захищати міжнародну справедливість у співпраці з РФ».

«Впевнені в тому, що російська армія і народ неодмінно здобудуть велику перемогу у священній боротьбі за покарання зборища зла, яке претендує на гегемонію і має експансіоністські ілюзії, і (здобуде перемогу в боротьбі – «Главком») за створення стабільної обстановки для розвитку», – сказав він.

На думку північнокорейського диктатора, нинішній візит стане стимулом для формування непорушної стратегічної співпраці РФ і КНДР.

Як зазначив речник Путіна Дмитро Пєсков, підписання документів за підсумками переговорів диктаторів не планується. За словами пропагандистів, у КНДР, Росії та Китаю немає такої процедури, як обов'язковий випуск спільного документа після зустрічі.

Також Пєсков наголосив, що РФ та КНДР будуватимуть відносини, виходячи з інтересів двох країн. За словами речника російського диктатора, співпраця Росії та Північної Кореї здійснюється «на благо народів двох країн, а не проти будь-кого».

Переговори Путіна та Кім Чен Ина стали одноденними і вже завершилися, загалом у різних форматах вони тривали близько чотирьох годин.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Згодом стало відомо, що російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний».

Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Планувалося, що Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз»,  а потім диктатори вже проведуть переговори.

До слова, представники Північної Кореї перед зустріччю Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним почали все витирати та чистити. Відповідне відео опублікували російські пропагандисти.

Під час зустрічі північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Теги: росія путін Північна Корея Кім Чен Ин переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін готується до чергової хвилі мобілізації?
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
13 серпня, 11:01
Московський суд оштрафував Reddit на два мільйони рублів ($20,3 тис.)
Росія оштрафувала Reddit за «заборонений» контент
16 серпня, 08:50
Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам
США попросили Іран зупинити постачання безпілотників до Росії – FT
16 серпня, 11:44
Маляр стверджує, що найбільша цінність для росіян – це «влучити якомога болючіше»
«Вишукують найбільш символічні об’єкти». Маляр пояснила причину удару РФ по Чернігову
19 серпня, 16:06
Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»
Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»
31 серпня, 22:17
Планується, що вибори в РФ відбудуться 17 березня 2024 року
Путін вигадав цинічний спосіб, як перемогти на наступних виборах
28 серпня, 11:09
Президент Чехії пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії у війні
Президент Чехії пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії у війні
29 серпня, 21:52
Папа Римський вкотре спантеличив світ новими заявами про Росію
МЗС Литви викликало представника Ватикану після імперських заяв Папи Римського
30 серпня, 15:21
Іспанія стала другим за величиною споживачем російського газу
Одна з країн Європи збільшила закупівлю російського газу
9 вересня, 06:02

Політика

Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
Кім Чен Ин та Путін завершили офіційні переговори: головні тези
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
Що їстиме Путін разом з Кім Чен Ином? У мережі з'явилося фото меню обіду
Що їстиме Путін разом з Кім Чен Ином? У мережі з'явилося фото меню обіду
Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому прихильник Путіна Трамп не повинен виграв вибори у США
Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому прихильник Путіна Трамп не повинен виграв вибори у США
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
Глава МЗС Китаю їде до Москви на переговори щодо України
Глава Єврокомісії заявила, що Україні треба надати право на вступ до ЄС – Bloomberg
Глава Єврокомісії заявила, що Україні треба надати право на вступ до ЄС – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
12K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
9183
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
9109
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
8343
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
8238
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту