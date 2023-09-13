Кім Чен Ин зробив першу заяву після зустрічі з Путіним (відео)

Кім Чен Ин заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з Росією

За словами північнокорейського диктатора, «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії»

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії». Про це повідомляють російські пропагандисти.

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«Ми хочемо і далі розвивати відносини, ми завжди підтримували всі рішення президента Путіна і уряду Росії. Я сподіваюся, ми завжди будемо перебувати разом у боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави», – заявив Кім Чен Ин.

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Також Північнокорейський диктатор сказав, що «зміг відчути щирість російських друзів і на власні очі змогли побачити сьогодення і майбутнє російської космічної держави».

При цьому російський тиран Путін зазначив, що Росія була першою, хто визнав суверенітет КНДР, заявивши, що РФ «допомагала боротися за її незалежність».

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин та Путін проведуть переговори у Владивостоці, де у середу закінчується Східний економічний форум. Напередодні Путін виступав на цьому форумі.

Згодом стало відомо, що російський та північнокорейський диктатори Володимир Путін і Кім Чен Ин зустрінуться в середу на російському космодромі «Східний».

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Бронепоїзд Кім Чен Ина в'їхав на територію Росії ще рано-вранці вівторка. Через добу після цього Центральне телеграфне агентство Кореї (КНДР) сповістило, що лідер КНДР після приїзду заявив російським чиновникам, що цей візит «символізує стратегічну важливість корейсько-російських відносин».

Зокрема, північнокорейський лідер Кім Чен Ин і російський диктатор Володимир Путін розпочали свою зустріч на космодромі «Східний». Планувалося, що Путін і Кім оглянуть декілька об'єктів космодрому, зокрема космічний ракетний комплекс «Союз», а потім диктатори вже проведуть переговори.

До слова, представники Північної Кореї перед зустріччю Кім Чен Ина з російським диктатором Володимиром Путіним почали все витирати та чистити. Відповідне відео опублікували російські пропагандисти.