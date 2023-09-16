Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)

Шойгу, армія якого губить ракети над РФ, вихваляється перед лідером КНДР військовою «міццю»

У суботу, 16 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у російському Владивостоці. Там його зустрів міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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На аеродромі Кневичі у Примор'ї Шойгу представив Кім Чен Ину російський ракетний комплекс «Кинджал» на ракетоносці МіГ-31І.

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Крім того, лідеру КНДР продемонстрували:

три літаки стратегічної авіації Повітряно-космічних сил РФ Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3

винищувачі Су-34, Су-30СМ, Су-35С

штурмовик Су-25СМ3

далекомагістральний пасажирський літак Ту-214.

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До слова, у серпні Росія випустила чотири ракети Х-47 «Кинджал» по Україні, три вдарили по Івано-Франківській області, а от одну ракету літак загубив над Тульською областю РФ.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ, і запевнив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».