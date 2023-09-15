Кім Чен Ин потрапив до бази «Миротворця»

Північнокорейського диктатора внесли у базу «Миротворця» до зустрічі з Путіним

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, який перебуває з візитом у Росії та вже зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, внесли до бази сайту «Миротворець».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На сайті «Миротворець» вказано, що голова Державної ради КНДР «пособник російських воєнних злочинів».

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин опинився у базі центру «Миротворець» фото: скріншот

Крім цього, серед причин – «замах на суверенітет та територіальну цілісність України», «співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян»; «забезпечення російської військової агресії проти України та її громадян».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дата внесення 6 вересня до того, як корейський диктатор зустрівся зі своїм російським колегою.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».