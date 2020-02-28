Дипломат прокоментував останні факти руйнування українських могил та пам’яток



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Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: "Главком"

Посол Польщі вважає, що напругу між країнами може зняти скасування мораторію на ексгумацію жертв Волинської трагедії

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі вважає, що Україна та Польща можуть вирішити питання збереження пам’ятних знаків та могил.

«Кожен, хто помер, має право на хрест і могилу», – сказав Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому».

«А яка буде назва могили, ми вирішуватимемо спільно. Адже для української сторони наші герої не завжди герої, так само й ваші герої не завжди є героями для поляків. У нас є досвід 90-х років. і ранніх 2000-х, коли ми вирішували ці справи і з’являвся якийсь компромісний текст. Як я розумію, будемо йти далі цим шляхом», – сказав посол.

Коментуючи акт вандалізму на могилі воїнів УПА в Підкарпатському воєводстві на горі Монастир, Бартош Ціхоцькі сказав, що польська сторона працює над цією справою, до процесу залучений посол України у Варшаві Андрій Дещиця.

Дипломат Ціхоцькі зауважив, що складно захищати зруйновані символи й знаки, які були встановлені без дозволу, самочинно, зусиллями української спільноти у Польщі чи польської в Україні. «У таких випадках і вам, і нам складно захищати ці місця. Тому треба все робити легально. Коли щось трапляється в Україні, то СБУ і поліція завжди реагує, так само як і польська поліція у Польщі», – сказав посол.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії.

Міністерство закордонних справ Польщі прокоментувало акт вандалізму на могилі воїнів УПА в Підкарпатському воєводстві, назвавши його спробою підірвати добросусідські відносини Польщі з Україною.