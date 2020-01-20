У Польщі вандали знищили меморіальну дошку на могилі воїнів УПА



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Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА – жителям навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у довколишніх лісах 2–3 березня 1945 року Фото: «Наше слово»

Об’єднання українців у Польщі засудило акт вандалізму у офіційній заяві

У Польщі на горі Монастир біля села Верхрати в Підкарпатському воєводстві невідомі знищили таблицю з могили воїнів Української повстанської армії.

Про це 20 січня повідомляє газета українців у Польщі «Наше слово».

Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА – жителям навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у довколишніх лісах 2–3 березня 1945 року.

Про факт знищення таблиці Об’єднанню українців у Польщі стало відомо від людини, яка побувала на горі під час різдвяних свят.

Таблиця вже була розбита у 2015 році. Тоді невідомі розтрощили гранітну плиту з переліком 62-х загиблих, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір.

Тепер же таблицю розбито дрібніші шматки, які викинули в яму. Зірвано також вишиті рушники з дерев, які восени у рамках вшанування померлих повісили польські активісти та представники інтелігенції.

Місце пам’яті на горі Монастир було встановлене законно в результаті діалогу Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва (РОПБіМ) із представниками Об’єднання українців у Польщі та Всесвітнього об’єднання солдатів Армії крайової (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), пише газета.

На могилі є напис: «Загинули в боротьбі за Україну», затверджений минулим секретарем Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Анджеєм Пшевозніком. На пам’ятнику розміщені лише імена та прізвища і дати народження похованих осіб без жодних військових звань і символіки.

Об’єднання українців у Польщі засудило цей акт вандалізму у офіційній заяві.

Раніше посли Польщі в Україні і Ізраїлю висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які «потрібно раз і назавжди засудити».