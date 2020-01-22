У Польщі пообіцяли розслідувати погром на могилі воїнів УПА



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На горі Монастир у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії

У МЗС Польщі пообіцяли, що інцидент на горі Монастир розслідуватимуть компетентні органи

Міністерство закордонних справ Польщі прокоментувало акт вандалізму на могилі воїнів УПА в Підкарпатському воєводстві, назвавши його спробою підірвати добросусідські відносини Польщі з Україною.

Про це у вівторок, 21 січня, йдеться в повідомленні польського відомства у Twitter.

У МЗС Польщі також пообіцяли, що інцидент на горі Монастир розслідуватимуть компетентні органи.

«З огляду на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент у Монастирі», - заявили в МЗС Польщі.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії.

Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА – жителям навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у довколишніх лісах 2–3 березня 1945 року.

Об’єднання українців у Польщі засудило цей акт вандалізму у офіційній заяві.

Посольство України у Варшаві поінформувало МЗС Польщі про факт знищення меморіальної таблиці з могили УПА на горі Монастир.

Раніше посли Польщі в Україні і Ізраїлю висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які «потрібно раз і назавжди засудити».