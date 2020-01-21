Посольство України повідомило МЗС Польщі про вандалізм на могилі воїнів УПА



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20 січня стало відомо, що у Підкарпатському воєводстві невідомі розбили та викинули в яму меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії Фото: газета українців у Польщі «Наше слово»

Посол відзначив, що дошка з могили воїнів УПА має статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі

Посольство України у Варшаві поінформувало МЗС Польщі про факт зникнення меморіальної таблиці з могили УПА на горі Монастир.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

«Насамперед, ми перевіряємо інформацію, яка з’явилася у пресі, і яка відображена в заяві Об’єднання українців у Польщі. Ми залучили до цього генконсульство України в Любліні, на території консульського округу якого є могила на горі Монастир. Ми попросили, щоб генконсульство звернулося до місцевих органів влади перевірило факт і обставини цієї події»,- зазначив Дещиця.

Він підкреслив, що українська сторона засуджує будь-який акт вандалізму над українськими місцями пам’яті в Польщі, польськими - в Україні чи будь-якими іншими.

«Це неприпустимо в цивілізованому світі. Особливу увагу ми приділяємо цьому пам’ятнику, оскільки він вже був сплюндрований раніше і мав статус легального меморіального місця пам’яті в Польщі»,- зауважив український дипломат.

Посол звернув увагу, що про відновлення меморіальної таблиці на горі Монастир українська сторона зараз веде переговори з польською, і сподівається, що двосторонні переговори, які є результатом домовленостей на найвищому рівні, будуть результативними.

«Звертає увагу факт, що інформація про це з’явилася напередодні візиту президента України до Польщі. Також вже є певні домовленості і спостерігається потепління між українськими і польськими інституціями, які займаються питаннями збереження місць пам’яті на території наших країн, зокрема на рівні Інститутів національної пам’яті обох країн, між міністерствами культури»,- наголосив Дещиця.

Як зауважив посол України, посольство в оперативному порядку передало в МЗС Польщі інформацію про ситуацію, що склалася в Монастирі з меморіальною таблицею.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що у Польщі на горі Монастир біля села Верхрата у Підкарпатському воєводстві невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів Української повстанської армії.

Меморіальна дошка на могилі була присвячена членам УПА – жителям навколишніх сіл, які загинули в бою з НКВС у довколишніх лісах 2–3 березня 1945 року.

Об’єднання українців у Польщі засудило цей акт вандалізму у офіційній заяві.

Раніше посли Польщі в Україні і Ізраїлю висловили занепокоєння через те, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація досі відзначають історичні події та їх постаті, які «потрібно раз і назавжди засудити».