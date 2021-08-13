Discovery подасть до суду проти уряду Польщі через закон про медіа

Сейм Польщі прийняв поправки до Закону про телерадіомовлення, які пропонула правляча націонал-консервативна партія «Закон і справедливість»

Discovery, Inc. подасть до суду проти уряду Польщі за порушення польсько-американського договору про торговельно-економічні відносини. Про це йдеться в заяві концерну.

12 серпня 2021 року Discovery, Inc. офіційно повідомив владу Польщі про можливість порушення судової справи на підставі Договору про торгово-економічні відносини між Польщею та США, підписаної в Вашингтоні 21 березня 1990 року.

«Повідомлення є наслідком дискримінаційних дій і обмеження інтересів Discovery, в тому числі необгрунтованої відмови в продовженні ліцензії на мовлення каналу TVN24 і прийняті Сеймом Республіки Польща 11 серпня 2021 року поправки спрямовані безпосередньо на канали групи TVN Discovery. У прийнятому вигляді закон являє собою акт, що обмежує незалежність і свободу ЗМІ, спрямований на ослаблення найбільшої незалежної медіа–групи, яка також є найбільшою американською інвестицією в Польщі», – йдеться в заяві.

Зазначається, що протягом багатьох років нинішня польська адміністрація здійснює несправедливі напади на канали групи TVN Discovery, особливо на новинний канал TVN24.

«Ці напади зачіпають незалежність ЗМІ і є прямим порушенням закону свободи вираження думки. Повідомлення про можливі розгляди було направлено президенту Республіки Польща Анджею Дуді 12 серпня 2021 року. Пріоритетом Discovery є угода з польською владою, але якщо це не вдасться, компанія ініціює арбітражний розгляд відповідно до ст. IX параграфу 3 Договору і буде вимагати повної компенсації за порушення положень Договору», – зазначили в концерні.

Дж. Б. Перрет, генеральний директор і головний виконавчий директор Discovery International, підкреслює, що концерн Discovery успішно працює та інвестує в Польщу майже 25 років, що робить його одним з найбільших міжнародних інвесторів і роботодавців в цій країні.

«Однак шкідливі і дискримінаційні дії польського уряду не залишають нам іншого вибору, крім ймовірного порушення арбітражного розгляду. Ми глибоко віддані захисту наших інвестицій і співробітників в Польщі, в тому числі шляхом захисту незалежності засобів масової інформації та свободи слова. Інвестиції Discovery юридично захищені двосторонньою угодою. В результаті закону, прийнятого Сеймом Республіки Польща, рівень американських і європейських інвестицій в Польщу буде ослаблений, тому ми будемо відстоювати свої права з повною рішучістю. Дії Польщі на сьогоднішній день порушують ряд зобов'язань за Договором, підписаним між США і Польщею 21 березня 1990 року про справедливе і рівноправне ставлення до взаємних інвестицій, непорушення довільних і дискримінаційних рішень і рівне ставлення при наданні концесій, а також заборону експропріації без компенсації», – заявили в Discovery.

Нагадаємо, Сейм Польщі прийняв поправки до Закону про телерадіомовлення, які пропонула правляча націонал-консервативна партія «Закон і справедливість» (ЗіС).

Польські опозиційні політики зазначають, що головною мішенню нового законопроєкту є телекомпанія TVN і її інформаційний канал TVN24, який виступає з проєвропейською позицією і відкрито критикує уряд країни.

Чинний Закон про телерадіомовлення 1992 року передбачає, що фірми, що знаходяться за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), можуть контролювати не більше 49 відсотків акцій польських ЗМІ. Телекомпанія TVN належить американському концерну Discovery, який управляє їй через фірму Polish Television Holding BV, зареєстрованою в Нідерландах. Відповідно до нового законопроекту ЗІС, мажоритарне володіння розташованими в Польщі ЗМІ має бути заборонено також компаніям, які знаходяться в ЄЕЗ, але «контролюються» фірмами за її межами.

На практиці це змусило б американську компанію Discovery Inc. продати свій контрольний пакет акцій у TVN, мережі з багатьма каналами, яка управляє телеканалом новин TVN2.

Раніше Національна рада з телерадіомовлення вже відмовилася продовжити TVN24 ліцензію: її термін спливає 26 вересня 2021 року, при цьому заявку на продовження канал подав ще в лютому.

Тим часом в Польщі зростає опір планам правлячої партії. Більше ніж в 40 містах країни пройшли багатотисячні акції протесту за участю майже всіх представників польської опозиції. Вони побоюються, що телеканал TVN24 стане лише першою жертвою нового закону, а слідом за цим під загрозою опиняться і інші незалежні ЗМІ.