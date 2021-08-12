Атака на медіа: польський парламент ухвалив скандальний законопроєкт

Головною мішенню нового законопроєкту є телекомпанія TVN і її інформаційний канал TVN24

Сейм Польщі прийняв поправки до Закону про телерадіомовлення, які пропонула правляча націонал-консервативна партія «Закон і справедливість» (ЗіС). Про це повідщомлє агентство Reuters.

Згідно законопроєкту, діяльність всіх ЗМІ на території країни з часткою неєвропейського капіталу понад 49 відсотків буде обмежена.

Польські опозиційні політики зазначають, що головною мішенню нового законопроєкту є телекомпанія TVN і її інформаційний канал TVN24, який виступає з проєвропейською позицією і відкрито критикує уряд країни.

Чинний Закон про телерадіомовлення 1992 року передбачає, що фірми, що знаходяться за межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), можуть контролювати не більше 49 відсотків акцій польських ЗМІ. Телекомпанія TVN належить американському концерну Discovery, який управляє їй через фірму Polish Television Holding BV, зареєстрованою в Нідерландах. Відповідно до нового законопроекту ЗІС, мажоритарне володіння розташованими в Польщі ЗМІ має бути заборонено також компаніям, які знаходяться в ЄЕЗ, але «контролюються» фірмами за її межами.

На практиці це змусило б американську компанію Discovery Inc. продати свій контрольний пакет акцій у TVN, мережі з багатьма каналами, яка управляє телеканалом новин TVN2.

Раніше Національна рада з телерадіомовлення вже відмовилася продовжити TVN24 ліцензію: її термін спливає 26 вересня 2021 року, при цьому заявку на продовження канал подав ще в лютому.

Тим часом в Польщі зростає опір планам правлячої партії. Більше ніж в 40 містах країни пройшли багатотисячні акції протесту за участю майже всіх представників польської опозиції. Вони побоюються, що телеканал TVN24 стане лише першою жертвою нового закону, а слідом за цим під загрозою опиняться і інші незалежні ЗМІ.

Правління TVN вже відреагувала на рішення Сейму.

«Рішення Сейму про внесення змін до Закону про мовлення спрямоване безпосередньо на TVN, а також є безпрецедентною атакою на свободу слова та незалежність ЗМІ. Ми будемо рішуче і послідовно захищати TVN24 та інші канали TVN Grupa Discovery. Результат сьогоднішнього голосування підриває права власності, викликаючи занепокоєння іноземних інвесторів у Польщі. Це, безперечно, також підриває основи польсько-американського союзу, побудованого за останні 30 років. Ми просимо Сенат та президента Республіки Польща відхилити проєкт у його нинішньому вигляді. Від цього залежить, чи Польща і надалі сприйматиметься на міжнародній арені як демократична та авторитетна країна для інвесторів», - йдеться в заяві.