У WhatsApp з'явилась нова корисна функція

Першими смартфонами, які отримають оновлення стануть Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3

WhatsApp запроваджує корисне оновлення. Нова функція дозволятиме користувачам месенджеру пересилати дані чатів з Android на iOS й навпаки. Про це повідомляє GSM Arena.

Відомо, що першими смартфонами, які отримають оновлення стануть Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.

Вже через деякий час функція стане доступною для усіх користувачів смартфонів Samsung, які використовують операційну систему Android 10 та вище.

Також оновлення стане доступним на техніці компанії Apple й на пристроях, що працюють на ОС компанії Google.

Зауважимо, що передача даних чатів між пристроями сьогодні відбувається лише за допомогою їх з'єднання кабелем.

WhatsApp випустив оновлену угоду користувача 8 січня. У новій версії розробники програми анонсували, що сервіс почне ділитися інформацією з соцмережею Facebook, що володіє месенджером. Спочатку нові правила повинні були набрати чинності 8 лютого, проте пізніше набуття чинності перенесли до 15 травня. Рішення призвело до негативної реакції користувачів з різних країн світу. Фахівці зафіксували різкий відтік користувачів з програми в інші схожі сервіси.

Нагадаємо, компанія Facebook почала додавати спеціальні позначки до публікацій у стрічці, щоб користувачі могли чітко розуміти, наскільки можна довіряти цій інформації. Наразі нововведення тестують у США, а згодом позначки про гумор побачать користувачі з інших країн.

Раніше Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів. Зокрема, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг виявився серед понад пів мільярда користувачів з 106 країн, особисті дані яких витекли в мережу.

Як повідомлялося, названо найпопулярніші в світі мобільні додатки.