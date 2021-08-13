У WhatsApp з'явилась нова корисна функція
Першими смартфонами, які отримають оновлення стануть Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3
WhatsApp запроваджує корисне оновлення. Нова функція дозволятиме користувачам месенджеру пересилати дані чатів з Android на iOS й навпаки. Про це повідомляє GSM Arena.
Відомо, що першими смартфонами, які отримають оновлення стануть Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
Вже через деякий час функція стане доступною для усіх користувачів смартфонів Samsung, які використовують операційну систему Android 10 та вище.
Також оновлення стане доступним на техніці компанії Apple й на пристроях, що працюють на ОС компанії Google.
Зауважимо, що передача даних чатів між пристроями сьогодні відбувається лише за допомогою їх з'єднання кабелем.
Нагадаємо, компанія Facebook почала додавати спеціальні позначки до публікацій у стрічці, щоб користувачі могли чітко розуміти, наскільки можна довіряти цій інформації. Наразі нововведення тестують у США, а згодом позначки про гумор побачать користувачі з інших країн.
Раніше Facebook розкрив подробиці витоку даних понад півмільярда користувачів. Зокрема, засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг виявився серед понад пів мільярда користувачів з 106 країн, особисті дані яких витекли в мережу.
Як повідомлялося, названо найпопулярніші в світі мобільні додатки.