Диверсії в Польщі: стало відомо, як російські шпигуни потрапили до країни
Наразі операція проти шпигунської групи триває
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський підтвердив затримання у Польщі російських шпигунів. Про це передає Associated Press.
Зазначається, що підозрювані готували «диверсійні дії з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні».
Силовики вилучили камери, електронне обладнання та GPS-передавачі, які затримані планували розмістити на транспорті, що доставляє допомогу в Україну.
Група увійшла із сусідньої Білорусі. Міністр зазначив, що загроза була реальною.
Наразі операція проти шпигунської групи триває.
Як повідомлялося, підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.
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