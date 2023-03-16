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Диверсії в Польщі: стало відомо, як російські шпигуни потрапили до країни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Диверсії в Польщі: стало відомо, як російські шпигуни потрапили до країни
фото ілюстративне

Наразі операція проти шпигунської групи триває

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський підтвердив затримання у Польщі російських шпигунів. Про це передає Associated Press.

Зазначається, що підозрювані готували «диверсійні дії з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги Україні».

Силовики вилучили камери, електронне обладнання та GPS-передавачі, які затримані планували розмістити на транспорті, що доставляє допомогу в Україну.

Група увійшла із сусідньої Білорусі. Міністр зазначив, що загроза була реальною.

Наразі операція проти шпигунської групи триває.

Як повідомлялося, підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

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Теги: зброя Україна Білорусь росія Польща

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