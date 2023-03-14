Стало відомо, скільки коштує робота американських шпигунів

Американські розвідники запросили понад $70 млрд на свої потреби з бюджету США

Національна розвідка Сполучених Штатів запросила понад $70 млрд на свою діяльність наступного фінансового року. Про це повідомив апарат директора Нацрозвідки США Евріл Хейнс.

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Уточнюється, що загальна сума на 2024 фінансовий рік становить $72,4 млрд. У прес-релізі зазначається, що подробиці запиту не розкрито, оскільки є засекреченою інформацією. «Єдині винятки з вищевикладеного стосуються несекретних асигнувань», – йдеться у повідомленні американської розвідки.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Пентагон хоче запросити у Конгресу 170 мільярдів доларів на закупівлі у новому фінансовому році. Як уточнило видання, особливу увагу буде приділено заміні боєприпасів, переданих Києву.

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Нагадаємо, раніше йшлось про те, що темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями. Таку заяву зробила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

«Китай продовжує грати на обох сторонах. Тобто вони продовжують працювати з Росією з низки питань, продовжують контакти, знаходять можливість підтримувати Росію на міжнародних майданчиках, допомагати їм якось упоратися, надають підтримку у різних формах», – сказала вона.