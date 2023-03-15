Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі

Камери встановлювали на залізничних пунктах, якими перевозять західну зброю та боєприпаси для України

Польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Про це повідомляє RMF FM.

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Зазначається, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали у цій справі шестеро осіб, а у зв'язку з їхньою діяльністю мережі на залізничних коліях та на об'єктах критичної інфраструктури країни запроваджено режим підвищеної готовності.

Всі затримані – іноземці, які працювали на російські спецслужби.

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Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

Раніше у Німеччині арештували шпигуна РФ, який мав передати координати поставлених Україні Himars.

Також повідомлялося, що російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії.