Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі
фото ілюстративне

Камери встановлювали на залізничних пунктах, якими перевозять західну зброю та боєприпаси для України

Польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали у цій справі шестеро осіб, а у зв'язку з їхньою діяльністю мережі на залізничних коліях та на об'єктах критичної інфраструктури країни запроваджено режим підвищеної готовності.

Всі затримані – іноземці, які працювали на російські спецслужби.

Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.

Раніше у Німеччині арештували шпигуна РФ, який мав передати координати поставлених Україні Himars.

Також повідомлялося, що російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії.

Читайте також:

Теги: Польща росія війна шпигун

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, скільки коштує робота американських шпигунів
Стало відомо, скільки коштує робота американських шпигунів
Вчора, 22:34
В Австралії викорито шпигунів з РФ, які видавали себе за дипломатів
В Австралії викрито велику російську шпигунську групу
24 лютого, 16:31
Розвідка повідомила, чим займаються російські шпигуни в Європі
Розвідка повідомила, чим займаються російські шпигуни в Європі
14 лютого, 17:07

Соціум

Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі
Шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі
У Японії директор готелю скоїв самогубство через неналежне виконання обов'язків
У Японії директор готелю скоїв самогубство через неналежне виконання обов'язків
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
Вулиці перетворилися на річки: після землетрусів Туреччину спіткало нове лихо (відео)
Вулиці перетворилися на річки: після землетрусів Туреччину спіткало нове лихо (відео)
New York Times розповіло, як росіяни в Дубаї рятуються від санкцій та мобілізації
New York Times розповіло, як росіяни в Дубаї рятуються від санкцій та мобілізації
В Ірані відновилися антиурядові протести
В Ірані відновилися антиурядові протести

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
20K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
15K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
13K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту