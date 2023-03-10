В Італії ув’язнено офіцера ВМС за шпигунство для Росії: скільки років отримав зловмисник

Шпигун фотографував секретні документи НАТО

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років ув'язнення офіцера військово-морських сил Італії Вальтера Бйота. Злочинець передав секретну інформацію та документи співробітнику посольства РФ в Італії в обмін на гроші. Про це повідомляє Ansa.

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«Бйот не мав жодного шансу захистити себе», – заявив адвокат шпигуна Роберто Де Віта під час виступу в суді.

Військова прокуратура Риму просила про довічне ув'язнення, однак судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

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Під час пред'явлення обвинувачення прокурор реконструював історію, посилаючись також на знімки, на яких Бйот фотографує екран офісного комп'ютера та низку документів на свій мобільний телефон.

Серед 19 документів, сфотографованих ним, були секретні документи НАТО – дуже конфіденційні й один цілком таємний, пише агенство.

За словами представника обвинувачення, «Бйот торгував секретними документами та продемонстрував високий ступінь невірності і злочинних здібностей, а також сумну корисливу вигоду».

Нагадаємо, що Австралія викрила та вислала з країни велику російську шпигунську групу, учасники якої видавали себе за дипломатів.

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До слова, у Німеччині за шпигунство на користь Росії Затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Він мав передати ФСБ координати поставлених Україні Himars.

Раніше повідомлялося, що російська шпигунська мережа в країнах Європи зараз працює над тим, щоб завадити постачанню західної зброї для української армії.