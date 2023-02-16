Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста

Олександр Костюк (по центру) на зустрічі із військовими у обласному військовому комісаріаті в Одесі, вересень 2017 року

У нагородному арсеналі «гетьмана» Олександра Костюка низка відзнак РФ

У кабінеті колишнього члена громадської ради при Міністерстві оборони і керівника Всеукраїнської громадської організації «Соборне Гетьманське Козацтво» Олександра Костюка було знайдено низку російських відзнак. Про це стало відомо «Главкому» від джерела в СБУ.

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У розпорядженні видання потрапили фотодокази цікавих знахідок.

Найвагомішою нагородою є позолочений наручний годинник-хронограф, вручений у 2011 році тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим.

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У комплекті йшло посвідчення «За заслуги перед Вітчизною» на ім’я Костюка.

Серед інших виявлених нагород – пам’ятний знак «За відродження козацтва», ювілейний хрест «20 років Кримському козацькому союзу».

Також у Костюка виявлено орден «Катерини Великої» II ступеня та відповідна книжечка до нього. Відзнаку одержала Світлана Костюк, ймовірно дружина ексчлена громадської ради при Міноборони.

Іще цій жінці виписано медаль «За мужність у заміжжі». Колодка до медалі обтягнена стрічкою у кольорі російського прапора.

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За матеріалами судових справ Олександр Костюк є одним із активних громадських діячів, який зареєстрував декілька громадських структур в Україні з метою організації заходів з дестабілізації обстановки в державі та створення підґрунтя для ймовірного російського втручання на територію України.

Як з’ясувало слідство, у 2017 році Костюк шляхом можливої фальсифікації виборів увійшов до складу громадської ради при Міністерстві оборони як голова Комітету територіальної оборони і резерву Збройних сил. Він ініціював створення так званої «групи військових експертів», яка формуватиметься з числа громадських діячів, колишніх військових та займатиметься збором інформації щодо питань військового обліку, призовників, військовозобов’язаних та резервістів ЗСУ для зведення в «єдину базу даних».

З метою отримання державного фінансування на реалізацію вищевказаних намірів Костюк як голова Комітету направив на профільний комітет Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення питань військового обов`язку та ведення військового обліку.

«Громадські організації, очолювані ним, можливо в інтересах державних та неурядових організацій Російської Федерації отримали доступ до відомостей про резерв Збройних Сил, що становить пряму загрозу обороноздатності та державній безпеці України в цілому. Під час збройної агресії Російської Федерації проти України вказані дії можуть оцінюватися як такі, що спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, носять виключно декларативний характер, підсилюють інформаційний простір проти України, створюють підґрунтя для вчинення радикальних дій щодо порушення суверенітету та територіальної цілісності держави та підриву її безпеки», – сказано у судових матеріалах.

Наприкінці 2022 року суд за поданням Міністерства юстиції примусово розпустив Всеукраїнську громадську організацію «Соборне Гетьманське Козацтво» та її відокремлені підрозділи.