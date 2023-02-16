Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
Олександр Костюк (по центру) на зустрічі із військовими у обласному військовому комісаріаті в Одесі, вересень 2017 року
фото з відкритих джерел

У нагородному арсеналі «гетьмана» Олександра Костюка низка відзнак РФ

У кабінеті колишнього члена громадської ради при Міністерстві оборони і керівника Всеукраїнської громадської організації «Соборне Гетьманське Козацтво» Олександра Костюка було знайдено низку російських відзнак. Про це стало відомо «Главкому» від джерела в СБУ.

У розпорядженні видання потрапили фотодокази цікавих знахідок.

Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста фото 1
фото: glavcom.ua

Найвагомішою нагородою є позолочений наручний годинник-хронограф, вручений у 2011 році тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста фото 2
фото: glavcom.ua
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста фото 3
фото: glavcom.ua

У комплекті йшло посвідчення «За заслуги перед Вітчизною» на ім’я Костюка.

Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста фото 4
фото: glavcom.ua

Серед інших виявлених нагород – пам’ятний знак «За відродження козацтва», ювілейний хрест «20 років Кримському козацькому союзу».

Також у Костюка виявлено орден «Катерини Великої» II ступеня та відповідна книжечка до нього. Відзнаку одержала Світлана Костюк, ймовірно дружина ексчлена громадської ради при Міноборони.

Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста фото 5
фото: glavcom.ua

Іще цій жінці виписано медаль «За мужність у заміжжі». Колодка до медалі обтягнена стрічкою у кольорі російського прапора.

Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста фото 6
фото: glavcom.ua

За матеріалами судових справ Олександр Костюк є одним із активних громадських діячів, який зареєстрував декілька громадських структур в Україні з метою організації заходів з дестабілізації обстановки в державі та створення підґрунтя для ймовірного російського втручання на територію України.

Як з’ясувало слідство, у 2017 році Костюк шляхом можливої фальсифікації виборів увійшов до складу громадської ради при Міністерстві оборони як голова Комітету територіальної оборони і резерву Збройних сил. Він ініціював створення так званої «групи військових експертів», яка формуватиметься з числа громадських діячів, колишніх військових та займатиметься збором інформації щодо питань військового обліку, призовників, військовозобов’язаних та резервістів ЗСУ для зведення в «єдину базу даних».

З метою отримання державного фінансування на реалізацію вищевказаних намірів Костюк як голова Комітету направив на профільний комітет Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення питань військового обов`язку та ведення військового обліку.

«Громадські організації, очолювані ним, можливо в інтересах державних та неурядових організацій Російської Федерації отримали доступ до відомостей про резерв Збройних Сил, що становить пряму загрозу обороноздатності та державній безпеці України в цілому. Під час збройної агресії Російської Федерації проти України вказані дії можуть оцінюватися як такі, що спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, носять виключно декларативний характер, підсилюють інформаційний простір проти України, створюють підґрунтя для вчинення радикальних дій щодо порушення суверенітету та територіальної цілісності держави та підриву її безпеки», – сказано у судових матеріалах.

Наприкінці 2022 року суд за поданням Міністерства юстиції примусово розпустив Всеукраїнську громадську організацію «Соборне Гетьманське Козацтво» та її відокремлені підрозділи.

Читайте також: Як дружина Медведчука сім років фінансувала окупантів: деталі резонансної справи
Теги: хрест орден дружина фінансування слідство шпигун Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом
«День, коли нічого не сталося». Мережа дорікнула Банковій вигаданим святом
Нічна атака росіян: «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла
Нічна атака росіян: «Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
Український поет потрапив під обстріл та отримав контузію
Український поет потрапив під обстріл та отримав контузію
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Верхогляда
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Верхогляда
Більше сонечка, але вночі морози: прогноз погоди на 16 лютого
Більше сонечка, але вночі морози: прогноз погоди на 16 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
42K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
39K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
16K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині
12K
Жахлива ніч у Павлограді: стали відомі наслідки ракетного удару (фото)
8097
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
Підтримка ЗСУ. Звітує Фонд Порошенка
15 лютого, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту