Буде наступ? Росія та Білорусь розпочнуть військові маневри біля кордону з Україною

З 10 по 20 лютого на території Білорусі відбудуться чергові спільні військові навчання «Союзна рішучість – 2022»

Військові навчання Росії та Білорусі «Союзна рішучість» розпочнуться 10 лютого

Росія та Білорусь завершили створення угруповань військ для навчань «Союзна рішучість-2022», передає «Інтерфакс».

Термін, до якого Росія та Білорусія мали створити угруповання військ для спільних навчань «Союзна рішучість – 2022», сплив у ніч на 9 лютого. Таким чином, перший етап перевірки сил реагування Союзної держави, що передбачає передислокацію техніки та створення угруповань військ, завершено.

Військові навчання «Союзна рішучість» розпочнуться 10 лютого.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що під час навчань «будуть відпрацьовані завдання щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави та протидії тероризму».

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що російські штурмовики Су-25СМ завершили перебазування до Білорусі для участі у перевірці сил реагування Союзної держави. У ході маневрів планується перевірити готовність ППО виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території Білорусії.

Раніше повідомлялося, що у маневрах будуть задіяні майже всі Збройні сили Білорусі, а також частини Східного військового округу, Повітряно-космічних сил та Повітряно-десантних військ Росії.

У Мінську уточнили, що ці навчання мають оборонний характер, вони пройдуть не лише на білоруських полігонах, а й розгорнуться поблизу державного кордону країни. Чисельність деяких угруповань військ, зосереджених біля суміжних країн, сягає 30 тис. людей.

Раніше повідомлялося, що перші підрозділи збройних сил РФ, які братимуть участь у військових навчаннях «Союзна рішучість», вже прибули до Білорусі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ.

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