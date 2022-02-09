Лідери Франції, Німеччини та Польщі зробили заяву щодо ймовірної війни в Європі

Лідери європейських країн вірять у силу діалогу з РФ

Європейські лідери обговорили російську загрозу

Зустріч лідерів країн Веймарського трикутника – Німеччини, Франції та Польщі – відбулась у Берліні 8 лютого. Політики висловили підтримку Україні на тлі зростання російської агресії та наголосили на важливості уникнення війни у Європі. Про це повідомляє DW.

Переговори провели канцлер Німеччини Олаф Шольц та президенти Франції й Польщі Емманюель Макрон та Анджей Дуда. У день цієї зустрічі Макрон також провів перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським.

За словами Шольца, у союзників по НАТО є спільна думка щодо наслідків можливого вторгнення Росії в Україну.

«Наша спільна мета – уникнути війни в Європі. Розгортання російських військ на кордоні з Україною викликає сильне занепокоєння, і наша оцінка ситуації дуже схожа», – заявив канцлер на пресконференції.

Він додає, що нове вторгнення в Україну матиме довгострокові наслідки в «політичному, економічному та геостратегічному плані».

Дуда ж заявив, що вірить, що вдасться уникнути нової війни. На його думку, наразі найважливішими є «єдність і солідарність».

А Макрон закликав до переговорів щодо безпеки із Москвою, щоб підтвердити непорушність кордонів Європи. Також французький президент сказав про важливість відновлення «нормандського формату» для припинення війни на Донбасі.

Востаннє лідери України, Росії, Франції та Німеччини у межах «нормандського формату» зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі.

26 січня 2022 року у Парижі відбулася 26 зустріч політичних радників цих країн, а на 10 лютого у Берліні запланована наступна зустріч політрадників.

Нагадаємо також, що вранці 8 лютого Макрон був з візитом у Києві. У Маріїнському палаці відбулися переговори Зеленського і Макрона.

Додамо, що вчора уряд Польщі схвалив передачу ЗСУ військового обладнання. А глава МЗС Німеччини 8 лютого поїхала на прифронтовий Донбас.