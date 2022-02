Чи готовий Путін атакувати ракетами Київ?

Росія перенесла ядерні навчання на лютий, а Путін погрожує застосуванням ядерної зброї у разі, якщо Україна вступить до НАТО і «спробує повернути Крим». Є це блефом Кремля чи його реальними військовими намірами? Експерти, яких опитав «Главком», визнають: Путін намагається підвищити ставки до максимуму, однак на реальний «ядерний удар по Києву» під час вторгнення він не зможе піти з цілої низки причин. Однак такі дії та заяви РФ свідчать про зростання ризику вторгнення. Це визнають і українські фахівці, й урядовці Великобританії та США.

Європейські країни будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією із використанням ядерної зброї, якщо Україна вступить до НАТО і спробує повернути Крим військовим шляхом. Таку погрозу висловив президент Росії Володимир Путін за підсумками своїх переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном. У цьому випадку «переможців не буде», наголошує Путін.

«Потенціали... НАТО і Росії – незіставні... Але ми також розуміємо і те, що Росія – одна з провідних ядерних держав. А за деякими компонентами навіть багатьох випереджає. Переможців не буде. І ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт поза своєю волею», – наголосив Володимир Путін, звертаючись до Макрона під час спільної пресконференції 8 лютого.

За даними західних медіа, в останні дні Росія не вперше погрожує Україні та Заходу своїм ядерним потенціалом. Так, Financial Times повідомила, що Кремль переніс традиційні осінні навчання з використанням ядерних озброєнь на середину лютого – на період ймовірного нового вторгнення до України. Про це розповіли на закритій зустрічі у Палаті представників Конгресу США голова Комітету начальників штабів Марк Міллі та директорка національної розвідки Сполучених Штатів Авріл Хейнс.

Двома днями пізніше Міллі припустив, що в разі успіху російського наступу, захоплення Києва може відбутися «упродовж 72 годин», передає Fox News.

Проте у своїх офіційних заявах сам Міллі та дипломатичні представники США цих слів не підтверджували. «Главком» звернувся до посольства США в Україні за коментарем і очікує на відповідь.

Поки ж варто зауважити, що інформацію про ядерні навчання та їх проведення запустила сама Росія на початку року. Із посилання на неназване джерело у міноборони РФ про це 3 січня повідомили федеральні ЗМІ. Одна конкретна деталь в цих повідомленнях – гучна назва навчань «Гром». Тому цілком такий «перенос» можна розцінювати й як додатковий тиск на Україну та Захід в ситуації з «ймовірним вторгненням».

Як повідомляє міністр оборони України Олексій Резніков, разом із морським контингентом РФ утримує на тимчасово окупованих територіях України та вздовж кордонів 140 тис. своїх військових. 11 із 72 табальйонно-тактичних груп перебувають в Білорусі

Чи злякається Захід кремлівських погроз та що буде з підтримкою України?

Останнім з-поміж західних політиків поговорив з Путіним президент Франції Емманюель Макрон. Він заперечив, що «безпека та суверенітет України можуть бути предметом компромісу».

«Геополітичною метою Росії сьогодні є явно не Україна, а зміна правил співіснування з НАТО та ЄС. Ефективний та тривалий діалог з Росією не може і не повинен іти через ослаблення будь-якої європейської держави», – наполягає Макрон в інтерв'ю французькому виданню Le Journal du dimanche.

Втім, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заговорив про новий безпековий порядок в Європі, «який влаштував би усіх».

«Перед нами стоїть дуже важке завдання на найближчі тижні. Це широкий діалог... з питань безпеки, який би для нас усіх створив новий безпеково-оборонний порядок, що влаштовував би всіх на континенті», – анонсував Макрон продовження переговорів про деескалацію.

З іншого боку, після «ядерної» демонстрації сили Кремлем не змінилася риторика ані США, ані Великобританії, які найбільше підтримують Україну фінансово, дипломатично і збройно.

«Я переговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про те, що ще ми можемо зробити для стримування агресії Росії. Ми підтримуємо Україну та її народ, який хоче миру. Ми завжди будемо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України», – цитує слова держсекретаря США Ентоні Блінкена американське посольство.

Ця заява була зроблена 4 лютого, невдовзі після отримання американцями інформації про ядерні навчання Кремля.

Як реагує українська влада на російську гру м'язами? Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, як і раніше, закликає до дипломатичного рішення. Але відкидає російські вимоги, посилаючись на українські «червоні лінії»:

«Ніяких поступок щодо суверенітету, територіальної цілісності (України) у міжнародно визнаних кордонах. Жодного прямого діалогу з російськими окупаційними адміністраціями в Донецьку та Луганську. Лише громадяни України визначатимуть її зовнішньополітичний курс», – наполягає Кулеба.

Among our red lines:



no concessions on sovereignty, territorial integrity within internationally recognized borders

no ‘direct dialogue’ with Russian occupation administrations in Donetsk,Luhansk

only the people of Ukraine have the right to define foreign policy course

