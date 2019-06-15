Клімкін попередив про російську загрозу для Молдови



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Глави МЗС України та Румунії обговорили політичну кризу в Молдові, внаслідок якої старий уряд Демократичної партії відмовився від влади

Міністр закордонних справ Павло Клімкін попередив про загрозу російського впливу у Молдові.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на 7 канал Одеси.

Глава МЗС України Павло Клімкін зустрівся зі своїм румунським колегою Теодором Мелешкану для обговорення ситуації в Молдові.

Міністри обговорили політичну кризу в Молдові, внаслідок якої старий уряд Демократичної партії відмовився від влади на користь соціалістів та блоку ACUM.

«Дуже важливо, щоб Росії не вдалося застосувати Молдову як полігон для відпрацювання рішень зменшення суб’єктності Молдови, того, щоб збільшити зовнішній вплив, провести довгострокову російську тактику», - заявив Клімкін.

Міністр закордонних справ також провів паралелі між ситуацією у Молдові та Україні.

«Якщо ви звернете увагу, коли був там віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, термінологія точно така ж, як стосовно до Донбасу», - сказав Клімкін

Напередодні Конституційний суд Молдови скасував свої рішення, що призвели до кризи.

Як повідомлялося, у п’ятницю ввечері колишній уряд Демократичної партії офіційно оголосив про відставку і перехід в опозицію. Це сталося після тижневого протистояння, коли колишній уряд не хотів передавати владу новому кабінету міністрів.

Сьогодні своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

8 червня Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови була обрана Мая Санду. Однак новий уряд не міг приступити до роботи через те, що Демократична партія не хотіла поступатися владою. Тим часом новий уряд Молдови вже визнали і заявили про готовність працювати з ним Євросоюз, США, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Швеція, Швейцарія, Канада, Фінляндія, Норвегія, Польща Румунія та низка інших країн.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.