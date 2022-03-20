Зможе перенести ядерний удар: генерал розповів про підземний бункер Путіна

У бункері є всі системи зв’язку та живлення

Таємничий бункер російського диктатора Володимира Путіна може виявитися величезним підземним комплексом, розрахованим на кілька місяців спокійного життя. Ця споруда, ймовірно, розташована на території Алтайської республіки, зможе навіть перенести ядерний удар. Про це ексглава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж розповів виданню «Обозреватель».

За його словами, Росія ще з часів Радянського Союзу мала такі бункери. З їхньою допомогою можна керувати країною та армією.

«Це закриті підземні бункери, глибиною кілька десятків метрів, ціле містечко, – пояснює Маломуж. – Там є всі системи зв’язку, у тому числі підземні комунікації з іншими регіонами, автономне харчування, незалежне від зовнішніх джерел, автономна модель життєзабезпечення, включаючи очищення повітря».

Військовий експерт каже, що бункер здатний закритися і продовжувати автономну роботу, якщо на вулиці вибухне хімічна, ядерна чи бактеріологічна війна.

На думку Миколи Маломужа, зараз такий притулок може прослужити своїм «гостям» протягом року. Це набагато довше, ніж у СРСР, тоді бункер протримався б лише два чи три місяці.

Нагадаємо, колишні прем'єр-міністри Великої Британії наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для Путіна та тих, хто йому допомагав планувати повномасштабне вторгнення в Україну.

Додамо, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції Консервативної партії у Блекпулі звинуватив «варвара» Володимира Путіна у вторгненні в Україну, зазначивши, що країни Заходу більше не відновлюватимуть відносини з РФ.

Також Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Раніше Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін.

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