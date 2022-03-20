Парад фейків триває: Міноборони Росії «знайшло» хімічну зброю у школі на Миколаївщині

У російських солдат є протигази, тож не виключено, що вони самі готують хімічну атаку

За версією росіян, хімікати замінували та планують підірвати

Російські засоби масової інформації продовжують розповсюджувати фейки про використання хімічної зброї українськими військовими. Так, видання «РИА Новости» заявило про те, що Збройні сили України нібито зберігають хімічні речовини в одній зі шкіл у Миколаївській області. Про це «РИА Новости» написали у своєму телеграм-каналі, посилаючись на Міноборони Росії.

За інформацією видання, Збройні сили України почали звозити хімікати до Котляревської загальноосвітньої школи. Хімікати нібито підірвуть, якщо до селища наближатимуться російські військові.

«Українські бойовики завезли ємності з хімічними речовинами до будівлі школи в селищі Котляреве, у Миколаївській області, їх планують підірвати під час наближення російських військ», – ідеться у повідомленні.

Крім того, за версією Міноборони Росії, «українські націоналісти» також замінували сховища з аміаком та хлором на хімзаводі у Сумах та планують отруїти жителів, якщо до міста увійдуть російські військові.

Нагадаємо, в Донецьку окупанти роздають місцевим бойовикам і російським загарбникам протигази. Як повідомили в СБУ, вони мають намір вчинити диверсію - хімічну атаку, аби звинуватити в цьому Україну.

Крім того, серед окупантів Росії виявлена присутність спеціалістів-хіміків, що може свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.

Країна-агресор поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

Читайте також:



