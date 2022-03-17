Кремлю начхати на рішення суду ООН, війна продовжиться – Пєсков

Росія не збирається припиняти військові дії на території України

Влада окупаційної держави заявляє, що Росія «не зможе взяти до уваги» рішення Міжнародного суду ООН, який 16 березня ухвалив, що РФ має негайно припинити бойові дії в Україні. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

За його словами Росія не буде брати це рішення до уваги.

«Міжнародний суд має таке поняття, як «згода сторін». Тут жодної згоди бути не може… У даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги», – заявив Пєсков.

На запитання, чи Росія та Україна близькі до підписання домовленостей: «Ні, робота триває – коли буде прогрес, ми повідомимо», – сказав він.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії в Україні. Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну.

Нагадаємо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.