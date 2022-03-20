За добу військові ліквідували двох російських полковників

Штурмові підрозділи ворога не змогли пробити оборону наших захисників біля Ізюму і фактично були знищені

Штурмові підрозділи ворога не змогли пробити оборону наших захисників біля Ізюму і фактично були знищені

Вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів

Збройним силам України за добу 19 березня вдалося ліквідувати двох командирів військових підрозділів РФ. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

«Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу», – розповів він.

Ще одного полковника вдалося ліквідувати на Харківщині.

«Також під Ізюмом було ліквідовано заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації, теж полковника», – зауважив Денисенко.

Український журналіст Роман Цимбалюк уточнив, що противника розбили під час його спроби навести понтонний міст через річку Сіверський Донець.

Зокрема, було ліквідовано начальника інженерних віск Західного військового округу полковника Миколу Овчаренка. Разом із ним загинули ще 18 окупантів.

Також у результаті злагоджених дій ЗСУ поранення дістали 46 військовослужбовців країни-агресора з 45-ї окремої інженерної бригади (військова частина 11361, Нахабіно, Московська область) Західного військового округу.

Напередодні Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

Також відомо, що «кадирівці» зазнали втрат і забралися з України.

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