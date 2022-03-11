Білий дім вводить санкції проти членів родини речника Путіна

США запроваджує обмеження щодо дружини Пєскова та його діте

Рупор Кремля Дмитро Пєсков уже давно в санкційному списку США. Однак сьогодні до нього приєдналися його дружина і діти. Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

«Ми також запроваджуємо санкції проти 12 членів російської Держдуми, які керували зусиллями щодо визнання так званих Донецької та Луганської народних республік, а також проти дружини та дорослих дітей прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова», – сказав він.

Загалом санкційний перелік США поповнили члени ради директорів великих російських компаній, 12 депутатів Держдуми і власне родина рупора Кремля Дмитра Пєскова.

Прайс не прояснив, що саме передбачає запроваджений пакет санкцій.

54-річний Дмитро Пєсков має п’ятьох дітей: сина Миколу від першого шлюбу з Анастасією Будьонною, дочку Єлизавету та синів Міка і Дені від другого шлюбу з Катериною Солоцинською та доньку Надію від нинішньої дружини, російської фігуристки Тетяни Навки. Двоє дітей прессекретаря диктатора повнолітні – це Микола Чоулз та Єлизавета Пєскова.

Напередодні Канада ввела санкції проти Дерипаски, Пєскова і російських пропагандистів.

Нагадаємо, підготував четвертий пакет санкцій проти Росії.

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