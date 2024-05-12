Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області (відео)

За словами губернатора, після удару на території Волгоградського НПЗ спалахнула пожежа

Безпілотник атакував нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ. Від падіння дрона на об’єкті спалахнула пожежа. Про це повідомило російське пропагандистське агентство «Риа Новости».

Зазначається, що «бавовна» сталася у Червоноармійському районі. За словами губернатора області Андрія Бочарова, після удару на території Волгоградського НПЗ почалася пожежа, її буцімто швидко загасили. Постраждалих, за його даними, нібито немає.

За інформацією Shot, кілька гучних вибухів у районі підприємства пролунали приблизно о 2:30 ночі, а до цього було чутно характерний звук безпілотника.

Росіяни стверджують, нібито українські безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) окупантів.

Як повідомлялося, у ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод, який належить ПАТ «Лукойл- Волгограднєфтєпереробка».

Нагадаємо, 9 травня стало відомо про атаку дронів на нафтопереробний завод у РФ «Салаватнафтооргсинтез», розташований у Башкирії. Місцева влада вже встигла відрапортувати про відсутність постраждалих. Крім того, нібито, незважаючи на атаку, підприємство продовжує працювати у штатному режимі. Згодом з'ясувалося, що атаку на цей НПЦ організувала Служба безпеки України. Перш ніж завдати удару, дрон пролетів рекордні 1500 км.

Також у ніч проти 9 травня в Краснодарському краї РФ пролунав вибух через атаку безпілотників на місцеву нафтобазу. Пізніше стало відомо, що дрони СБУ вдарили по двох перевалочних нафтобазах в Краснодарському краї.