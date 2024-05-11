Уночі безпілотники атакували російський НПЗ, який належить «Лукойлу» – ГУР

На заводі зазнали пошкоджень установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6

На заводі пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками

У ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод. Інформацію про ураження підтвердили Укрінформу в Головному управлінні розвідки.

Джерело зазначило, що о 03:45 безпілотник ГУР завдав удару по Волгоградському НПЗ, який належить ПАТ «Лукойл- Волгограднєфтєпереробка».

На заводі зазнали пошкоджень установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Крім того, пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого було відключено сім холодильників. Пошкоджень також зазнала димова труба печі П-1.

Відомо, що ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпереробка» – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність заводу становить 14,8 млн т. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ «Лукойл».

Нагадаємо, що у ніч на 10 травня в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ «Перший завод». Як розповіли очевидці, близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів у Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.