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Такого не було 40 років: США взялись за виробництво ядерних боєголовок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Такого не було 40 років: США взялись за виробництво ядерних боєголовок
США побудують першу за багато років ядерну боєголовку
фото із відкритих джерел

Сполучені Штати Америки планують розробити свою першу за чотири десятиліття нову ядерну боєголовку, відому як W93

США вперше за 40 років почнуть виробництво нової ядерної боєголовки W93 для міжконтинентальних балістичних ракет, призначених для застосування стратегічними підводними човнами. Про це пише сайт MSN, посилаючись на високопоставлених представників адміністрації президента Джо Байдена. Випуск W93 стартує, як очікується, у середині 2030-х років. 

Розробка боєголовки, що є частиною ширшої програми модернізації ядерного арсеналу США, проводиться з травня 2022 року в Лос-Аламоській національній лабораторії міністерства енергетики і не передбачає ядерних випробувань, оскільки в основі W93 лежать вже існуючі технології. Про це розповіли міністр Дженніфер Гренхольм і голова Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA) Джилл Хрубі під час виступу в сенатському комітеті збройних сил. Чиновники при цьому підкреслили: США дотримуватимуться мораторію на ядерні випробування. І все це незважаючи на відмову Сенату від Договору про заборону ядерних випробувань у 1999 році.

«Введення W93 має на меті диверсифікувати та зміцнити підводні сили балістичних ракет ВМС США, які наразі базуються на боєголовках W76 і W88. Нова боєголовка має на меті зменшити залежність від старішої системи W76 і усунути нові загрози безпеці з боку супротивників», – пояснюють журналісти. Крім того, адміністрація Байдена шукає фінансування для поточної модернізації кількох інших типів боєголовок, включаючи ядерну гравітаційну бомбу B61-12, яка, як очікується, буде оновлена ​​до 2025 року.

Рік тому NNSA оголосило, що Сполучені Штати перезапустять масштабне виробництво плутонію і випустять десятки нових ядерних боєзарядів. Заява була зроблена на тлі ядерних загроз диктатора Володимира Путіна і де-факто виходу Росії з єдиного договору, що залишився на той момент, про стратегічні озброєння. У NNSA розповіли про плани розпочати щорічне виробництво 80 плутонієвих сердечників – ключового елемента стратегічних та тактичних боєголовок та бомб. Також відомство планувало продовжити роботи з продовження терміну служби розміщених у Європі ядерних бомб B61-12 та модернізації боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет Trident II, встановлених на підводних човнах.

У серпні 2022 року російське МЗС оголосило про припинення виконання пункту про інспекційну діяльність Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), закривши тим самим американським інспекторам доступ на ядерні об'єкти РФ. Дипломатичне відомство посилалося на те, що російські спостерігачі нібито також обмежені у своїх правах: через санкції немає нормального авіасполучення, не видаються візи, держави-союзники США закривають свій повітряний простір.

У лютому минулого року диктатор Володимир Путін заявив, що Росія припиняє участь у ДСНО. Також глава держави доручив міністерству оборони та «Росатому» «забезпечити готовність» до випробувань російської ядерної зброї, які заборонені з 1996 року Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). 

Останній чинний російсько-американський договір, який обмежував кількість ядерних боєзарядів та їх носіїв, був підписаний Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році, а потім продовжено на 6 років у лютому 2021 року. Документ забороняє Москві та Вашингтону мати більше 1550 одиниць ядерної зброї, але Кремль, за словами Путіна, більше не бачить сенсу у його дотриманні.

Раніше стало відомо, що США і Росія готуються до протистояння в ООН через використання ядерної зброї в космосі.  Сполучені Штати ініціювали голосування в Радбезі за проєкт резолюції, який закликає запобігти гонці озброєнь у космічному просторі.

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Теги: росія диктатор озброєння Вашингтон фінансування космос технології ядерна зброя путін санкції розробка

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