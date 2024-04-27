Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild
Росіяни слідом за ЗСУ почали використовувати наземні дрони
фото з відкритих джерел

На думку аналітика, війна в Україні поступово перетворюється на «війну роботів»

Аналітик Bild стверджує, що російська війська слідом за Україною перейшли до застосування наземних дронів на полі бою. Про це інформує російська служба Bild.

Зазначається, що у січні експерт Bild із аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що поряд із безпілотниками Україна почала розробляти й різні типи наземних дронів. Тепер, за його словами, їх стала активно використовувати і російська армія.

«Нещодавно 72-га окрема механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, як український повітряний FPV-дрон знищує сухопутний гусеничний безпілотник ЗС РФ. Очевидно, він перевозив постачання для російських солдатів. На іншому записі ЗСУ показали російський наземний дрон радіоелектронної боротьби. На невелику гусеничну платформу встановили пристрій для створення радіоперешкод, щоб збивати українські повітряні безпілотники», – ідеться у повідомленні.

Таким чином, на думку аналітика, війна в Україні поступово перетворюється на «війну роботів».

Нагадаємо, The New York Times писала, що за останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва. Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

Як повідомлялося, Збройні сили України планували використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій. 

Читайте також: M1 Abrams – правильний танк для України
Теги: армія війна Україна безпілотник відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог наразі продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога
Сьогодні, 15:47
Танк M1A2 Abrams
Україна відвела танки Abrams від лінії фронту? Коментар ЗСУ
Сьогодні, 14:29
США таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms
Як росіяни готують Крим до ударів Atacms: ЗСУ відповіли
Сьогодні, 10:23

Події в Україні

Журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ
Журналісти Forbes оцінили ситуацію під Очеретиним, назвавши її «відчайдушною» для ЗСУ
Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild
Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild
Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн
Австралія передасть Україні новий пакет допомоги на $100 млн
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами
Обмеження для чоловіків за кордоном: польський міністр розповів, що буде з українськими студентами
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога
Бої за Часів Яр: ЗСУ розповіли про плани ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
22K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
9654
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8513
Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня
8111
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6540
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua