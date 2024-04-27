Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild

На думку аналітика, війна в Україні поступово перетворюється на «війну роботів»

Аналітик Bild стверджує, що російська війська слідом за Україною перейшли до застосування наземних дронів на полі бою. Про це інформує російська служба Bild.

Зазначається, що у січні експерт Bild із аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що поряд із безпілотниками Україна почала розробляти й різні типи наземних дронів. Тепер, за його словами, їх стала активно використовувати і російська армія.

«Нещодавно 72-га окрема механізована бригада ЗСУ опублікувала відео, як український повітряний FPV-дрон знищує сухопутний гусеничний безпілотник ЗС РФ. Очевидно, він перевозив постачання для російських солдатів. На іншому записі ЗСУ показали російський наземний дрон радіоелектронної боротьби. На невелику гусеничну платформу встановили пристрій для створення радіоперешкод, щоб збивати українські повітряні безпілотники», – ідеться у повідомленні.

Таким чином, на думку аналітика, війна в Україні поступово перетворюється на «війну роботів».

Нагадаємо, The New York Times писала, що за останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва. Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

Як повідомлялося, Збройні сили України планували використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.