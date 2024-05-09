Вибухи в Краснодарському краї: безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази росіян

Нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму

У Краснодарському краї безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Про це повідомляють джерела «Главкома»

«Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ», – повідомили джерела.

Як зазначається, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

Російськими пабліками ширяться відео пожеж, які виникли внаслідок прильотів. Місцева влада каже, що їх ліквідовують 62 людини і 100 одиниць техніки, а це значить, що палає потужно.

«Сезон «бавовн» на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ й надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни», – зазначило поінформоване джерело.

Як повідомлялося, у ніч на 9 травня в Краснодарському краї пролунали вибухи. Безпілотники нібито атакували нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї. Зазначається, що атакована нафтобаза належить компанії Лукойл.

Водночас місцева влада заявила, що всі безпілотники «посадили» засоби РЕБ, але деякі впали на нафтобазу.