Друга Путіна переобрали головою ради директорів «Роснефти»



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Шредер, що був канцлером з 1998 по 2005 рік, сьогодні є головою наглядової ради російського нафтового гіганта «Роснефть», яка підпала під санкції ЄС

У Німеччині колишнього канцлера критикують за роботу на підконтрольні Кремлю концерни

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переобрали головою ради директорів «Роснефти».

Про це повідомляється у пресрелізі концерну, опублікованому у понеділок, 8 червня.

Згідно з повідомленням, Шредера переобрали за підсумками річних зборів акціонерів, що відбулися 5 червня. Крім того, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії «Газпром» Nord Stream 2 Маттіаса Варніга.

Герхард Шредер очолює раду директорів «Роснефти» з 2017 року. У Німеччині 76-річного колишнього канцлера критикують за роботу на підконтрольні Кремлю концерни «Роснефть» і «Газпром». Сам Шредер заявляє, що це його особиста справа. Ексканцлера Німеччини вважають близьким другом президента Росії Путіна.

Раніше повідомлялося, що Шредеру на зборах акціонерів «Роснефти» вирішили виплатити винагороду за 2019 рік у 600 тисяч доларів. Маттіас Варніг отримає 580 тисяч доларів.

Нагадаємо, у першому випуску свого подкасту «Герхард Шредер – Порядок денний» колишній канцлер назвав посла Мельника «карликом з України», критика якого нікого не цікавить.

Шредер, що був канцлером з 1998 по 2005 рік, сьогодні є головою наглядової ради російського нафтового гіганта «Роснефть», яка підпала під санкції ЄС, введені у 2014 році. Також він очолює наглядову раду Nord Stream AG монополіста «Газпром», що виконує проєкт трубопроводу, будівництво якого було призупинено через санкції США. До того ж є особистим другом президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомлялося, у відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: »А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – сказав посол.

До слова, Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність.