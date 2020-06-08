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    Економіка та фінанси

    Буславець обговорила з представниками ЄС стабілізацію українського енергоринку

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    В Україні триває процес створення повноцінних ринків природного газу та електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС - Буславець обговорила з представниками ЄС стабілізацію українського енергоринку
    В Україні триває процес створення повноцінних ринків природного газу та електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС

    «Енергореформа в Україні проходить згідно з вимогами актів законодавства ЄС, що вже включені у додаток Угоди про асоціацію з ЄС» – Буславець

    В. о. міністра енергетики Ольга Буславець провела онлайн-зустріч з керівництвом Представництва ЄС в Україні. Сторони обговорили низку питань щодо функціонування ринку електричної енергії, кроки у напрямку забезпечення стабільності електроенергетичної системи та подальше співробітництво з ЄС, повідомляє пресслужба відомства.

    Буславець зазначила, що стратегічне партнерство України з ЄС у галузі енергетики спрямоване на підвищення енергетичної безпеки, розвиток енергосектору та інтеграцію енергетичних ринків України з ринками ЄС.

    «Для нас важливо забезпечити безпечну, конкурентоспроможну та стабільну роботу енергетичної системи шляхом проведення якісної реформи енергетичної галузі», – підкреслила в.о. міністра.

    За її словами, енергореформа в Україні проходить згідно з вимогами актів законодавства ЄС, що вже включені у додаток XXVII Угоди про асоціацію з ЄС.

    В Україні триває процес створення повноцінних ринків природного газу та електроенергії відповідно до енергетичного законодавства ЄС.

    Зокрема, Міненерго у співпраці із Європейським енергетичним співтовариством розробляє нормативний документ для переходу на фінансову модель ПСО на ринку електроенергії.

    Триватиме робота із інтеграції до ENTSO-E.

    «Тільки спільна з ЄС робота з розвитку енергетичної інфраструктури та повне приведення українського законодавства у відповідність з європейськими нормами та стандартами створить сприятливі умови для інтеграції енергетичних ринків», – зазначила очільниця міністерства.

    На сьогодні завершується робота з перегляду умов роботи «зеленої» енергетики. Зараз Міненерго забезпечує підготовку до підписання проекту меморандуму про взаєморозуміння між урядом та виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Також на розгляд Кабінету Міністрів готується законопроект щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, розповіли у Міненерго.

    «Міністерство, Кабінет Міністрів України та інші органи державної влади роблять усі необхідні кроки, щоб досягти компромісних рішень і підтвердити статус країни, яка виконує свої зобов’язання перед інвесторами», – наголосила Буславець.

    У перспективі Україна прагне долучитися до реалізації цілей «Європейської зеленої угоди», нової політики ЄС до 2050 року.

    Для гармонізації̈ підходів до планування розвитку енергетичного сектору буде розроблено інтегрований̆ план з енергетики та клімату на період з 2021 по 2030 роки. Застосована методологія його розробки буде відповідати принципам, які використовують європейські країни при розробці аналогічних планів. Саме тому фахова експертна допомога від ЄС матиме ключове значення, наголосили у відомстві.

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    ЄС Міненерго Ольга Буславець
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