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    У світі

    «Якийсь карлик з України»: ексканцлер Німеччини Шредер образив українського посла

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    Шредер образив посла України в Німеччині - «Якийсь карлик з України»: ексканцлер Німеччини Шредер образив українського посла
    Шредер образив посла України в Німеччині

    Образа на адресу українського посла прозвучала в першому подкасті Шредера

    Колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії Роснефть Герхард Шредер образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

    Як повідомляє DW, образа на адресу українського посла прозвучала в першому подкасті Шредера, присвяченому коронавірусу.

    На останніх хвилинах Шредер, говорячи про боротьбу з коронавірусом, критикує США за відмову підтримувати ВООЗ, хвалить нинішній уряд Німеччини за протилежну політику і закликає до розширення міжнародного співробітництва.

    «Не варто докучати один одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо і щодо Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?» — заявив він.

    Ведуча підказала, що це був український посол.

    «Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні… Це нікого не цікавить, навіть у Німеччині», — каже Шредер, при цьому не вимовляючи імені українського посла Андрія Мельника.

    Приводом для випаду Шредера стало інтерв'ю Мельника берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, у якому український дипломат піддав критиці опубліковані в цьому ж виданні заклики ексканцлера зняти санкції з Росії, введені за її агресію проти України.

    Шредер — керівник ради директорів державної російської компанії Роснефть і голова ради акціонерів Nord Stream AG, яка управляє будівництвом газопроводу Північний потік-2.

    Раніше у відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: «А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – сказав посол.

    Нагадаємо, Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність. 

    Крим санкції парі посол
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