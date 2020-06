Посли ЄС на цьому тижні затвердять продовження кримських санкцій проти Росії

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня

Постійні представники країн Євросоюзу 10 червня планують затвердити рішення щодо продовження кримських санкцій проти Росії на рік.

Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік», – написав Джозвяк.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by another year. #Ukraine #Russia