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    У світі

    Посли ЄС на цьому тижні затвердять продовження кримських санкцій проти Росії

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    Євросоюз 10 червня планує затвердити рішення щодо продовження кримських санкцій проти Росії на рік - Посли ЄС на цьому тижні затвердять продовження кримських санкцій проти Росії
    Євросоюз 10 червня планує затвердити рішення щодо продовження кримських санкцій проти Росії на рік

    Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня

    Постійні представники країн Євросоюзу 10 червня планують затвердити рішення щодо продовження кримських санкцій проти Росії на рік.

    Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

    «Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік», – написав Джозвяк.

    Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

    Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. Затвердження продовження дії заборони на інвестиції в Крим має відбутися на засіданні Ради ЄС.

    Нагадаємо, посол США в ОБСЄ заявив, що США триматимуть Росію під санкціями скільки потрібно.

    Як повідомлялося, у Великій Британії закликали поховати «Північний потік-2».

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