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Дружина командувача армією РФ заробила мільйони на чоловічій епіляції та уколах ботоксу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дружина командувача армією РФ заробила мільйони на чоловічій епіляції та уколах ботоксу
Ганна Суровікіна володіє салоном краси 
скріншот із відео

Родина командувача армією РФ не просто заможна, а шалено багата 

Дружина новопризначеного командувача військами загарбників в Україні, генерала армії РФ Сергія Суровікіна Ганна – бізнес-вумен, акціонерка уральського лісопереробного холдингу «Аргус». Однак попри те, що родина у 2016 році раптом стала власниками нерухомості на 44 млн рублів (приблизно 25,5 млн грн), офіційні доходи фірм дружини генерала досить скромні. У 2011 році генеральша заробила, наприклад, лише 300 тис. рублів (приблизно 174 тис. грн), і в 2012 і 2013 роках – приблизно так само. Про це пише видання «Собєсєднік».

Також Ганна Суровікіна через фірму «Мистецтво краси» виявилася ще й господаркою «Швейцарського центру омолодження Versua Clinic» – прогресивною лабораторією краси з методами, препаратами та лікувальною косметикою преміум-класу». Сам «швейцарський центр» розташований на Ленінському проспекті столиці. Ціни там теж майже швейцарські.

Наприклад, радіочастотний ліфтинг тіла для омолодження шкіри – до 187 320 рублів (майже 109 тис. грн) за процедуру. SMAS-ліфтинг шиї та особи за 261 600 рублів (майже 152 тис. грн).

Ультразвукова ліпосакція лише однієї сторони лише одного стегна коштує 105 600 рублів (понад 62 тис. грн). Ще в прайсі салону дружини генерала – класична лазерна чоловіча епіляція зони бікіні. Також особливим попитом користується Botox. 

До слова, новопризначений командувач військами загарбників в Україні, генерал армії Сергій Суровікін володіє чималою кількістю розкішної нерухомості. Земельні ділянки, кілька квартир площею до 516 кв. м, заміські будинки (до 685,5 кв. м). Видання «Співрозмовник» знайшло також  підмосковний генеральський особняк, який уперше з'явився у декларації Суровікіна за 2016 рік.  

Дружина командувача армією РФ заробила мільйони на чоловічій епіляції та уколах ботоксу фото 1

Нагадаємо, на початку жовтня російське командування призначило генерала армії Сергія Суровікіна командувачем Об’єднаного угруповання військ на війні в Україні. Раніше Суровікін керував Південним угрупованням військ в Україні. З 31 жовтня 2017 року Суровікін очолював Повітряно-військові сили Росії.

Теги: путін росія мистецтво

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