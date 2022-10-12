Новий командувач армією РФ має розкішний дім на Рубльовці: розслідування (фото)

Журналісти розшукали особняк Суровікіна в Підмосков'ї

Новопризначений командувач військами загарбників в Україні, генерал армії Сергій Суровікін володіє чималою кількістю розкішної нерухомості. Земельні ділянки, кілька квартир площею до 516 кв. м, заміські будинки (до 685,5 кв. м). Видання «Співрозмовник» знайшло підмосковний генеральський особняк, який уперше з'явився у декларації Суровікіна за 2016 рік.

Розкішний особняк у фешенебельному котеджному селищі Park Ville спланований на зразок британської садиби. На приватній території – власний англійський парк з ландшафтним дизайном, ставками та ротондами, водними каскадами та брукованими доріжками.

Згідно з випискою з Росреєстру, власницею особняка в цьому селищі під Москвою 28 жовтня 2016 року стала дружина генерала Ганна Суровікіна.

На першому поверсі Суровікіни влаштували кухню на 30 кв. м, такий же кабінет, вітальню та їдальню по 40 кв. м кожна, сауну з 50-метровим басейном, тренажерний зал. На другому розмістилися 40-метрова господарська спальня, спальня для гостей, дитячі, кімната для слуг.

Минулого року Суровікіни продали свій вікторіанський особняк. Рієлтори просили за особняк 189 518 250 рублів (майже 110 млн грн).

Нагадаємо, на початку жовтня російське командування призначило генерала армії Сергія Суровікіна командувачем Об’єднаного угруповання військ на війні в Україні.

Раніше Суровікін керував Південним угрупованням військ в Україні. З 31 жовтня 2017 року Суровікін очолював Повітряно-військові сили Росії.