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РФ іде до розпаду: український генерал спрогнозував, що чекає на Путіна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
РФ іде до розпаду: український генерал спрогнозував, що чекає на Путіна
Корінні народи Росії можуть створити свої незалежні держави 
фото з відкритих джерел

«Ситуація у Росії наближається до подій весни 1945 року у фашистській Німеччині»

Із кожним днем у Росії все сильніше включатиметься фактор національних околиць. Це може призвести до розвалу РФ. Але стабілізувати цей процес може відхід Путіна. І пропаганда знайде прийнятне для цього пояснення. Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко у інтерв'ю для «Обозревателя».

На зміну Путіну може прийти керівництво, яке реалізовуватиме його підходи, або це буде більш демократичне і ліберальне керівництво, яке дозволить реалізувати в РФ реальну федерацію або конфедерацію. Якщо цього не станеться і РФ розвалюватиметься каскадним чином, відбудеться кардинальна зміна вже не Росії, а окремих суб'єктів федерації, вважає генерал-лейтенант Ігор Романенко. 

«Такі перспективи є. Але я хотів би зазначити, що зараз має місце управління Путіним. Ті опозиційні сили, які є в РФ, у тому числі у так званих вежах Кремля, ще не до кінця визначились із планом дій. Тому що така діяльність у разі провалу може бути пов'язана з серйозними репресіями аж до знищення. За історичною аналогією, ситуація у Росії наближається до подій весни 1945 року у фашистській Німеччині. Звичайно, Росія – це не Німеччина, вона має свої особливості, але процеси можуть бути подібними», – каже Романенко. 

Нагадаємо, 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

Читайте також: Нардеп Олег Дунда: Ми можемо створити окупаційну адміністрацію на Кубані
Теги: росія пропаганда Німеччина

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