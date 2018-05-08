Дружина президента Бразилії кинулася в озеро, щоб врятувати собаку
- Сьогодні, 12:24
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Співробітника служби безпеки президента, який відмовився допомогти собаці, звільнили з посади
Перша леді Бразилії Марсела Темер вскочила в озеро на території президентського палацу, аби врятувати свого собаку.
Чиновники адміністрації президента повідомили, що дружина президента гуляла з сином, коли побачила свого пса Піколі, породи Джек Рассел тер'єр, у воді.
Собака був наляканий, а тому пані Темер прямо в одязі кинулася його рятувати.
Співробітника служби безпеки президента, який відмовився допомогти собаці, звільнили з посади.
Президент Бразилії Мішель Темер та його сім'я мають двох псів.
Тор відомий тим, що переривав зустрічі першої леді.
Раніше повідомлялося, що австралійський штат Новий Південний Уельс витратить 34 мільйони доларів США на захист символу цієї території - коали. Ці гроші використають на створення лісових резервів та будівництво лікарні для догляду за хворими тваринами.
Джерело: ВВС Україна