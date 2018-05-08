Дружина президента Бразилії кинулася в озеро, щоб врятувати собаку

Співробітника служби безпеки президента, який відмовився допомогти собаці, звільнили з посади

Перша леді Бразилії Марсела Темер вскочила в озеро на території президентського палацу, аби врятувати свого собаку. Чиновники адміністрації президента повідомили, що дружина президента гуляла з сином, коли побачила свого пса Піколі, породи Джек Рассел тер'єр, у воді. Собака був наляканий, а тому пані Темер прямо в одязі кинулася його рятувати.