Дружина російського пропагандиста отримала громадянство Британії
Ведучий телеканалу «Росія 24» Сергій Брильов з дружиною Ірина є громадянами Великої Британії
Пропагандист не став заперечувати наявності британських документів
Дружина російського пропагандиста, ведучого телеканалу «Росія 24» Сергія Брильова Ірина Брильова отримала громадянство Великої Британії.
Відповідна інформація з'явилася в базі британських юридичних осіб, пише «МБХ медіа».
Запис про отримання громадянства був внесений 2 липня в історію компанії Ibba productions LTD, яка зареєстрована на Брильову.
ЗМІ нагадує про те, що британське громадянство є у самого Брильова, про що стало відомо в кінці 2018 року після публікації розслідування ФБК Олексія Навального.
Сам пропагандист не став заперечувати наявності британських документів.