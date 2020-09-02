Дружина російського пропагандиста отримала громадянство Британії



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Ведучий телеканалу «Росія 24» Сергій Брильов з дружиною Ірина є громадянами Великої Британії

Пропагандист не став заперечувати наявності британських документів

Дружина російського пропагандиста, ведучого телеканалу «Росія 24» Сергія Брильова Ірина Брильова отримала громадянство Великої Британії.

Відповідна інформація з'явилася в базі британських юридичних осіб, пише «МБХ медіа».

Запис про отримання громадянства був внесений 2 липня в історію компанії Ibba productions LTD, яка зареєстрована на Брильову.

ЗМІ нагадує про те, що британське громадянство є у самого Брильова, про що стало відомо в кінці 2018 року після публікації розслідування ФБК Олексія Навального.

Сам пропагандист не став заперечувати наявності британських документів.