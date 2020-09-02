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    У світі

    Дружина російського пропагандиста отримала громадянство Британії

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    <p>Ведучий телеканалу &laquo;Росія 24&raquo; Сергій Брильов з дружиною Ірина є громадянами Великої Британії</p> - Дружина російського пропагандиста отримала громадянство Британії

    Ведучий телеканалу «Росія 24» Сергій Брильов з дружиною Ірина є громадянами Великої Британії

    Пропагандист не став заперечувати наявності британських документів

    Дружина російського пропагандиста, ведучого телеканалу «Росія 24» Сергія Брильова Ірина Брильова отримала громадянство Великої Британії.

    Відповідна інформація з'явилася в базі британських юридичних осіб, пише «МБХ медіа».

    Запис про отримання громадянства був внесений 2 липня в історію компанії Ibba productions LTD, яка зареєстрована на Брильову.

    ЗМІ нагадує про те, що британське громадянство є у самого Брильова, про що стало відомо в кінці 2018 року після публікації розслідування ФБК Олексія Навального.

    Сам пропагандист не став заперечувати наявності британських документів.

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