Чому Тихановська не хоче називати Крим окупованим? Озвучена версія



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Наприкінці липня Тихановска заявила, що юридично Крим український, а фактично - російський

Якби Тахановска відкрито визнала Крим українським, то відразу втратила б багато прихильників в Білорусі - експерт

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановска відмовляється назвати Крим частиною України, бо це може зашкодити протестам у Білорусі. Про це заявив експерт аналітичного центру Atlantic Council Франак Вячорка.

«Пропаганда [президента Білорусії Олександра] Лукашенка і Росії говорять, що Тихановска прозахідна, пропольська, проамериканська. І, щоб якось дистанціюватися від цієї репутації, вона повинна робити кроки, в тому числі проросійські, щоб не створювати негативного сприйняття серед тих, хто не за Євросоюз», - пояснив він.

Вячорка припустив, що якби Тахановска відкрито визнала Крим українським, то відразу втратила б багато прихильників в Білорусі. «І тому не треба від неї чекати геополітичних курсів або програм - не для цього вона пішла на вибори і стала лідером опозиції», - підсумував експерт.

Як повідомлялося, наприкінці липня Тихановска відповіла на питання «Чий Крим?» і попросила більше не мучити її з цього приводу. «Можна, я скажу так, як прийнято говорити, як прийнято в нашій країні і за міжнародними законами? Що юридично Крим український, а фактично - російський», - сказала опозиціонерка.

Нагадаємо, 16 березня 2014 року, в контрольованій російськими військовими Автономній Республіці Крим було проведено незаконний референдум про приєднання півострова до Росії. І вже наступного ранку окупантами було оголошено, що нібито 96,77% опитаних висловилися за «возз'єднання» з Росією.

Насправді ж до анексії Криму Москва готувалася набагато раніше. Офіційною ж датою початку окупації півострова вважається 20 лютого 2014 року, коли в кримських містах були помічені перші «зелені чоловічки» (військові армії Росії без розпізнавальних знаків).

Як повідомлялося, 21 серпня президент Володимир Зеленський назвав спосіб, що прискорить повернення окупованого Криму.

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