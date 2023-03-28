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ДТП за участю автобуса в Саудівській Аравії: 20 загиблих, десятки постраждалих (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДТП за участю автобуса в Саудівській Аравії: 20 загиблих, десятки постраждалих (фото)
Al-Ihbaria

Близько 30 пасажирів доправили до центральної лікарні

На південному заході Саудівської Аравії, в провінції Асир, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса. Внаслідок аварії 20 людей загинули. Про це повідомляє Al-Ihbaria.

Повідомляється, що ще близько 30 пасажирів постраждали. Їх доправили до центральної лікарні Асіра. Більшість отриманих травм – опікові.

Автобус прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки. Попередньо причиною катастрофи називають несправність гальмівної системи. Втративши керування, автобус зіткнувся з легковим автомобілем, а потім перекинувся на бік і спалахнув.

ДТП за участю автобуса в Саудівській Аравії: 20 загиблих, десятки постраждалих (фото) фото 1

Нагадаємо, у столиці, 27 березня, сталася моторошна ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковий автомобіль Ford з'їхав з проїжджої частини дороги і влетів у дерево. Водій загинув на місці.  

Унаслідок зіткнення чоловіка затиснуло між сидінням та центральною стійкою автівки. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціальних інструментів.

Теги: Саудівська Аравія автобус

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